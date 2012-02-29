به گزارش خبرنگار مهر، پلی‏آف تیم‏های پائین جدول مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور برای تعیین رده‎های نهم تا دوازدهم جدول رده‎بندی از دوشنبه گذشته آغاز شد که طی آن تیم پویای تهران در شیراز مغلوب لوله آ. اس این شهر شد. دیدار برگشت این تیم روز پنجشنبه در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد.

پلی‎آف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور به صورت 2 از 3 برگزار خواهد شد. بنابراین در صورتیکه شیرازی‎ها پیروزی خود را در دیدار فردا نیز تکرار کنند دیدارهای خود را برای کسب مقام نهمی جدول رده‌بندی دنبال می‌کنند.

جهش ترابری قم و شهرداری زنجان دیگر تیم‌های برگزار کننده دیدارهای پلی‌آف تیم‌های پائین جدول هستند. رقابت این دو تیم در دیدار رفت با برتری شهرداری زنجان به پایان رسید. دیدار برگشت جهش ترابری قم و شهرداری زنجان هفته آینده برگزار خواهد شد.

همچنین در چارچوب دیدارهای معوقه مرحله دوره‌ای (رفت و برگشت) مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور فردا دو دیدار برگزار خواهد که طی آن تیم‌های تهرانی مهرام و دانشگاه آزاد به مصاف هم می‌روند. در اصفهان نیز فولاد ماهان میزبان صنایع پتروشیمی ماهشهر است. این دو دیدار معوقه به ترتیب از هفته‌های نهم و هفتم مرحله برگشت برگزار می‌شود.

برنامه دیدارهای پلی‌آف و معوقه مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به این شرح است:

پنجشنبه 11/12/90

مرحله پلی‌آف

* پویای تهران - لوله آ.اس شیراز (ساعت 17 - تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی)

دیدارهای معوقه

* مهرام تهران - دانشگاه آزاد تهران (ساعت 15 - تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی)

* فولاد ماهان اصفهان - صنایع پتروشیمی ماهشهر (ساعت 16 - سالن مخابرات اصفهان)