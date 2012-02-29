مردم با حضور در انتخابات در تصمیم گیریهای نظام شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله ابراهیمی صبح چهارشنبه در آخرین جلسه توجیهی اعضای شعب اخذ رأی قرچک افزود: مردم با حضور حداکثری و پرشور در انتخابات سبب خلق حماسه‌ای دیگر خواهند شد.

وی بیان داشت: حضور مردم در پای صندوقهای رأی توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمنان را به ورطه نابودی کشانده و آنها را ناامید می ‌کنند.

این مسئول ادامه داد: استکبار جهانی همواره در طول انقلاب سعی بر صدمه زدن به نظام داشته اما خوشبختانه به یاری خدا، رهنمودهای رهبر انقلاب و پشتوانه مردم نتوانسته‌اند راه به جایی ببرند و ایران اسلامی هر روز با اقتدار بیشتر در مسیر پیشرفت گام بر می ‌دارد.

وی عنوان کرد: مردم با شرکت در انتخابات ضمن انجام وظیفه شرعی خود به دنیا ثابت می‌ کنند که پیرو نظام و رهبری هستند.

رئیس ستاد انتخابات قرچک با بیان شرایط حساس منطقه اضافه کرد: مردم ایران اسلامی در طول سی‌ و سال انقلاب با حضور هوشیارانه و بابصیرت در تمامی صحنه‌ها نقشه‌های دشمنان را خنثی کرده‌اند.

وی اظهارداشت: استراتژی و تاکیدات رهبر معظم انقلاب حضور باشکوه مردم در پای صندوقهای رأی است.

ابراهیمی افزود: روز پس از رأی گیری باید تمام رقابتهای بین کاندیداهای مجلس شورای اسلامی تبدیل به رفاقت در راستای آبادانی استانها شود.