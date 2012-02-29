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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۴۵

سلامتی در گفتگو با مهر:

تعداد دامهای گلستان ۲.۴ برابر ظرفیت مراتع استان است

تعداد دامهای گلستان ۲.۴ برابر ظرفیت مراتع استان است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: ظرفیت مراتع استان ۵۱۲ هزار واحد دامی است درحالیکه اکنون دام موجود ۲.۴ برابر ظرفیت موجود است.

حمبد سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعداد دام موجود در مراتع استان را یک میلیون و ۲۵ هزار واحد دامی اعلام کرد.

وی اظهار داشت:  از مساحت ۸۶۳ هزار هکتار مراتع استان ۷۶۰هزار هکتار ممیزی شده است و همچنین برای ۶۰۰ هزار هکتاراز مراتع استان تهیه طرح شد و برای ۳۲۵ هزار هکتار در قالب تعاونی به ۲۹ تعاونی واگذار  شده است.

سلامتی عنوان کرد: تاکنون ۲۵۰ هزار هکتار از مراتع اصلاح و احیا شد و ۲۰ مورد منبع ذخیره آب و بند خاکی احداث شده است.

وی یادآور شد: علاوه بر این دو هزار تن  بذور مرتعی  تولید و درمراتع کاشت و یا به سایر استانها ارسال شد.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان گفت: مدیریت چرای مراتع برای مدیریت و کنترل چرای دام هر ساله اجرا می شود.

سلامتی گفت: در سال ۱۳۹۰ اعتبار معادل پنج میلیارد ریال برای اجرای پروژه های مرتعی و تولید و کاشت نهال مرتعی به تعداد ۵۰۰ هزار نهال برای کاشت در هزار هکتار تخصیص یافت.

کد مطلب 1546975

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