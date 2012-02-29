مکاتبه در دیپلماسی پارلمانی کافی نیست

الهام امین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی خود از عملکرد مجلس هشتم اظهار داشت: در دوره مجلس هشتم، با بحران‌های سیاسی در حوزه هسته‌ای، حقوق بشر و برخی آرایی که در دادگاه های آمریکا علیه ایران صادر شده است و وضعیت ایران در سازمان ملل متحد از جمله تحریم‌ها و و قطع رابطه ایران با انگلیس روبرو بودیم.

سیاست خارجی باید از انفعال خارج شود

وی افزود: دیپلماسی پارلمانی یکی از دیپلماسی‌های مهم است ما صرفاً نمی‌‌توانیم روی دیپلماسی رسمی اکتفا کنیم چون فضای سیاسی گسترده است صرفاً با نیروی دولتی و تیم وزارت خارجه نمی‌شود دیپلماسی را پیش برد.

امین زاده بیان اینکه دیپلماسی پارلمانی بخشی از دیپلماسی عمومی است، تصریح کرد: فکر می‌کنم در زمینه تبادلات و تعاملاتی با کشورهای مختلف در حوزه آفریقا، آسیا و اروپا می شد بهتر از این عمل کرد. در مجلس هشتم خیلی کارها انجام شد اما فکر می‌کنم باید سیاست خارجی ما از انفعالی که گرفتار آن است خارج شود و به صورت فعال‌تر حضور پیدا کند.

وی گفت: مثلاً‌ اگر مطالبه حقوقی در عرصه بین‌المللی داریم و دولت در آن زمینه تعلل می‌کند مجلس باید وارد شود تا به موقع موضع‌گیری حقوقی انجام شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در دوره هفتم، تصریح کرد: در اکثر مواقع دیپلماسی پارلمانی صرفاً بحث سیاسی نیست بلکه بحث حقوقی را هم شامل می‌شود که در برخی موارد جامعه بین‌الملل را باید مورد بازخواست قرار دهیم. به عنوان مثال در تحریم فرا قطعنامه‌ای که علیه ایران در حال انجام است و مبنای حقوقی آنها زیر سوال است باید اقداماتی شود.

وی افزود: وقتی اروپا، بانک مرکزی و منابع مالی ما و ارتباط تجاری را تحریم می کند این تصمیم به هیچ عنوان مشروعیت ندارد، در بسیاری از اسناد بین‌المللی، بانک مرکزی به عنوان محلی که گردش پولی ملت‌ها در آنها انجام می شود، به هیچ عنوان نمی‌تواند محل تحریم باشد، باید دید مجلس چه فکری کرده در این باره کرده است.

امین زاده خاطرنشان کرد: به طور کلی در حوزه حقوق بشر می‌شد فعالیت‌های بهتری انجام داد. از کارشناسان حقوق بشر که مسلط به تبیین مسایل ایران و قوانین اسلامی هستند، باید استفاده می‌شد.

مکاتبات در دیپلماسی پارلمانی لازم اما کافی نیست

نماینده سابق تهران گفت: مجلس باید فعال و کارشناسی وارد این مباحث می‌شد. صرفاً مکاتبه جوابگو نیست اینکه ما در به کارگیری دیپلماسی پارلمانی مکاتبه کنیم خوب و بهتر از انفعال است اما باید برخورد فعال شود. اگر در دیپلماسی پارلمانی کمی فعال‌تر باشیم، حرف منطقی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی محل پذیرش و قبول است. این ملت‌ها هستند که از طریق پارلمان‌ها با هم ارتباط برقرار می‌کنند و پارلمان‌ها می توانند روی دولتها اثرگذار باشند. باید دید مجلس هشتم در ارتباط با احقاق حقوق ایران در دیپلماسی پارلمانی چه کرده است؟

وی مجددا تاکید کرد: مکاتبات مفید است اما تعامل مستقیم پارلمان‌ها و ارتباط با پارلمان‌های نقاط مختلف باید برقرار می‌شد. من در دوره ای که در مجلس هفتم، پس از سالها در پارلمان اروپا حضور پیدا کردیم و با نمایندگان و احزاب مختلف در پارلمان اروپا دیدار کردیم، دغدغه آنها این بود که روابط تجاری بین اروپا و ایران زمانی شکل خواهد گرفت که بحث هسته‌ای حل شود. این گروه‌‌ها از جمله گروه سبز یک نقطه کوری را ایجاد کرده بودند و تبیین ما این بود که استفاده از انرژی هسته‌ای دقیقاً در جهت اهداف گروه سبز است که شما در آن مسیر حرکت می‌کنید.

نمایندگان مجلس باید به مسائل حقوقی و زبان انگلیسی مسلط باشند

امین زاده گفت: هدف گروه سبز حفاظت از محیط زیست است. بهتر این است که به جای استفاده از انرژی فسیلی از انرژی هسته‌ای که انرژی پاک است، استفاده شود. این توضیح ما در پارلمان اروپا خیلی مورد قبول قرار گرفت. معتقدم کسانی که در دیپلماسی پارلمانی فعال می‌شوند باید مسلط به ابزار حقوقی و زبان انگلیسی باشند زیرا این مذاکرات مستقیم خیلی می‌تواند اثرگذار باشد تبادلات چهره به چهره خیلی موثر است به شرطی که فعالان عرصه دیپلماسی قوی و مستدل و مسلط به حوزه‌های مختلف داخلی و بین‌المللی باشند.

سرمایه گذار خارجی باید احساس امنیت کند

امین زاده گفت: یکی از مشکلات امروز جامعه اشتغال، تورم، مسکن، ازدواج و مسایل فرهنگی است در رابطه با بحث اقتصاد اگر طرح‌هایی گذرانده شود مطمئناً مفید خواهد بود. امروز سرمایه گذار خارجی باید احساس امنیت کند در غیر این صورت این سرمایه‌ها جذب کشورهای همسایه می‌شود. شعار ما این است که سال 1404 باید در قله پیشرفت‌های اقتصادی در منطقه باشیم اما اگر به موقع معضل سرمایه گذاری مسئله اشتغال و معضل بیکاری را حل نکنیم کشورهای همسایه رقبایی هستند که ممکن است آنها زودتر در این عرصه موفق شوند.

نماینده سابق تهران در مجلس درباره وضعیت بیکاری نیز گفت: در خصوص اشتغال قوانینی داریم که برای مردم مشکل ایجاد کرده است. قانون کار در ظاهر بسیاری از امتیازات را به کارگر می‌دهد اما به قدری کارفرما را نگران کرده که از اشتغال کارگران خودداری می کند. ما امروز در جامعه با سه نوع بیکاری مواجه هستیم، بیکاری کم کاری، ‌بیکاری پنهان و بیکاری تام که هر سه برای جامعه سم هستند و باید فکری برای آن شود. در مرحله اول باید تولید حمایت شود و کارفرما و کارگر در محیط امنی فعالیت کنند.

قانون تامین اجتماعی مشکل دارد. تحقیق کننده قانونی در مجلس بودم که امیدوارم بتوانم این قانون را گسترش دهم. نگاه من به بیمه مردم نگاه کلان است اما در مجلس هفتم طرح ارایه خدمات رایگان دندانپزشکی به کودکان زیر 12 سال را مطرح کردم که نهایتا به تصویب مجلس رسید. 2 میلیارد تومان تقاضا کردیم به وزارت بهداشت برای اجرایی شدن این قانون داده شود. در حالی که 2 میلیارد به 20 میلیارد باید ارتقا پیدا کند. این قانون به قدری خوب بود که ردیف دائمی در لایحه بودجه شد.

همه اقشار باید از خدمات بیمه ای بهره مند شوند

وی ادامه داد: اگر به مجلس نهم وارد شوم نحوه اجرای این قانون را پیگیری خواهم کرد نگاهم این است که کل جامعه از تولد تا مرگ در همه بیماری‌ها می‌توانند خدمات بیمه‌ای را بگیرند. اجرایی شدن پزشک خانواده را پیگیری خواهم کرد. همچنین باید مشخص شود که علت کمبود نیروی انسانی متخصص در بخش پرستاری و پزشکی چیست، زیرا در این رشته فارغ‌التحصیلان زیادی داریم و سوال این است چرا انی فارغ التحصیلان جذب بخش بهداشت کشور نمی‌شوند.

امین زاده افزود: در بخش مسکن، نیازمند مدیریت زمان هستیم. بسیاری از زمین های ما کاربری کشاورزی دارند در بخشی از تهران نوع خاکی داریم که شاید در هیچ جای کشور از این نمونه نداشته باشیم. اگر این زمین‌ها تبدیل به ساختمان شود برای همیشه بخش کشاورزی را از دست می دهیم. بنابراین در رابطه با مدیریت زمین باید نظارت شود و قانون‌های مربوطه اجرا شود.

وی گفت: در حوزه زنان در مجلس هفتم طرح‌هایی پیشنهاد کردم که با رای خوبی به تصویب رسید از جمله آن قانون الزام دولت به حمایت از حقوق و مسئولیت‌های زنان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی است. این قانون می‌تواند مرجع هر قانونی که در حوزه زنان در مجلس به تصویب می‌رسد، باشد.

نیازمند نمایندگان مطلع و آگاه به مسائل سیاسی داخلی و بین المللی هستیم

امین زاده پیگیری وکیل خانواده، تقویت امکانات ورزشی برای بانوان و توجه به حریم شهر تهران را ‌از دیگر برنامه‌های خود برای مجلس نهم عنوان کرد و گفت: یک نماینده در حوزه قانو‌نگذاری و نظارت باید آسیب‌های داخلی را بداند و بار فکری و اطلاعات سیاسی داخلی را داشته باشد، اظهار نظری نکند که باعث تورم و گرانی شود یا حتی نگرانی‌های دیگر ایجاد کند. یک نماینده باید از هوش سیاسی برخوردار باشد که اظهار نظرهایش هزینه برای کشور ایجاد نکند. ما نیازمند نمایندگانی مطلع و آگاه به مسائل سیاسی داخلی و بین المللی هستیم.