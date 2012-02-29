مداحان از مهمترین اعضای جبهه فرهنگی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه هفتگی خانه مداحان اهل بیت رسول الله که امروز چهارشنبه 10 اسفند ماه برگزار شد، علی آهی رئیس هیئت مدیره خانه مداحان در سخنرانی ابتدای به ارائه توضیحاتی درباره آموزن سنجش سطح علمی مداحان در روز 25 فرودین پرداخت که با هدف برگزاری کلاسهای آموزش مداحی به صورت طبقه بندی برگزار می شود و پس از آن تأکید کرد که مداحان باید توجه داشته باشند که ممدوح مداح، خدا، ائمه هدی و اصحاب است.

وی همچنین به مسائل عقیقدتی در شعر پرداخت و اظهار داشت که ما انجمنهای ادبی بسیاری داریم ولی انجمن عقیدتی در شعر نداریم.

حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی طی سخنرانی خود در جمع فعالان عرصه مداحی گفت: دشمن در عملیات نظامی همیشه عقبه دشمن را مورد تهاجم قرار داده است تا نیرو به میدان نیاید و امروز هم شاهد این هستیم که عقبه اقتصادی ایران را مورد تهاجم قرار داده اند. ولی باید بدانند که که ما به هیچ کشوری دردنیا باج پرداخت نمی کنیم و آنها هستند که باید به ما هزینه پرداخت کنند؛ به طوری که امروز شاهد پرداخت هزینه های آنها هستیم. برای نمونه پوتین در سخنرانیهای اخیر خود گفته است که ما باید ایران هسته ای را بپزیریم.

وی افزود: باید به خاطر داشته باشیم که امام (ره) فرمودند ما را به خاطر اسلام تحریم اقتصادی می کنند. یعنی ما به خاطر اسلام نمی توانیم سر یک سفره با آمریکا بنشینیم. دشمن باید بداند تحریم ها کوچکترین اثری روی ما نداشته بلکه باعث پیشرفت اقتصادی ما خواهد شد. در حال حاضر می خواهند ما را در عقبه اقتصادی محاصر کنند و مردم باید آگاه باشند.

دکتر خاموشی در ادامه با تأکید بر این که یک جبهه نظامی خود جبهه های متعددی نظیر جبهه اقتصادی و فرهنگی دارد گفت: مداحان در جبهه فرهنگی فعالیت می کنند و به این نکته توجه کنند که مقام معظم رهبری فرمودند اگر ما در حوزه فرهنگ پیروز باشیم در کلیه جبهه ها پیروز هستیم. شما مداحان یکی از مهمترین عضوهای جبهه فرهنگی هستید.

وی تاکید کرد: اگر در جنگ، شهری خراب شود آن را دوباره می سازیم اما اگر افکار انسانها خراب شود دیگر قابل ترمیم نیست. ما به دنیا ثابت کرده ایم که سبک زندگی ما با سبک زندگی غربی ها فرق دارد، برای نمونه در عصر تکنولوژی شیعیان با پای پیاده به کربلا و دیگر عتبات عالیات می روند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: بیداری اسلامی امروز برگرفته از فرمایشات امام است و باید برای تعیین سرنوشت خود همیشه در صحنه باشیم و انگیزه های خود را از دست ندهیم چون این، هدف دشمن است. شهدای ما جان دادند که اسلام بماند و ما باید برای بقای اسلام تلاش کنیم تا پرچم دین را نگاه داریم.

در این جلسه برخی از فعالان عرصه مداحی چون حیدر توکلی، امیررضا نیک دل، حسن غفوری فرد به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره و محمود تاری حضور داشتند.