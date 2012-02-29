انتخابات مهمترین شاخص مردم سالاری/ حضور در انتخابات توطئه ها را خنثی می کند

ابراهیم غنچه پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتخابات مهترین فرصت برای ملت ایران است که در آینده خود نقش داشته باشند.

غنچه پور بر لزوم حضور حداکثری مردم در پای صندوق ها رای تاکید کرد و گفت: مردم ایران همواره در انتخابات مختلف حضور حداکثری داشته اند که این امر نشان دهنده شعور سیاسی بالای ملت ایران است.

وی گفت: مردم با حضور در انتخابات وفاداری خود به نظام و انقلاب، آرمان های امام راحل و ولایت فقیه را به جهانیان نشان می دهند و به دشمنان می گویند که همواره و در همه شرایط در مقابل توطئه های آنها ایستادگی می کنند.

غنچه پور با بیان اینکه شهرستان جیرفت آمادگی کامل برای برگزاری انتخاباتی آرام و باشکوه را دارد افزود: در حوزه انتخابیه جیرفت که شامل شهرستان های جیرفت و عنبر آباد است 258 شعبه اخذ رای در نظر گرفته شده است.

وی حضور در انتخابات را وظیفه شرعی ملت ایران دانست و افزود: شرکت گسترده مردم در انتخابات پایه های نظام را تقویت می کند.