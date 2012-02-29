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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۰۴

پیام انتخاباتی دانش آموزان؛

دشمن را زیر پا نه، با یک بند انگشت خود له می کنیم

دشمن را زیر پا نه، با یک بند انگشت خود له می کنیم

رئیس شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش ‌آموزان گفت: دانش‌ آموزان با شعار "دشمن را زیر پا نه، زیر یک بند انگشت خود له می‌کنیم" در انتخابات مجلس شورای اسلامی دسیسه‌های دشمنان را برای همیشه خنثی می‌ کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد علامتی با بیان این مطلب افزود: نسل سوم و چهارم انقلاب به عنوان مدافعان حقیقی اسلام و ارزش‌های به دست آمده در تمام صحنه‌ها بالنده، شاداب و با نشاط حاضر هستند و با تمام قوا از ولایت و اصول انقلاب حمایت می‌ کنند.

وی حضور حداکثری و حرکت آگاهی ‌بخش را جز اصول و شعارهای اصلی دانش ‌آموزان در سنگر انقلاب نشسته برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی توصیف کرد و افزود: در شرایط حساسی که ایران اسلامی ما با حیله‌ها و مکرهای متعددی روبه ‌رو است، دانش ‌آموزان همپا با سایر اقشار در صحنه دفاع از آرمان انقلاب اسلامی در میدان حاضر شده و یک بار دیگر ایده شکست‌ خورده تحریم انقلاب اسلامی را نخ‌نما شده و بی‌هویت جلوه می‌دهند.
 
علامتی تصریح کرد:‌ هر چند نظام استکباری برای حضور کم رنگ ملت برنامه‌ها و دسیسه‌هایی چیده است اما ملت ما با حضور همیشه بیدارگونه خود این بار نیز نظام استکباری را در حرکت خود مات و مبهوت می‌گذارند.
 
رئیس شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش ‌آموزان در ادامه خاطرنشان کرد:  نسل جوان و نوجوان ما با درک تمام شرایط داخلی و خارجی و در سرفراز کردن ام‌القرای جهان اسلام یک بار دیگر با لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب در صحنه حاضر شده و تودهنی بزرگی را روانه دشمنان می‌ کنند.
 
علامتی به تشکیل جلسات مختلف با دانش‌آموزان با هدف بصیرت‌افزایی و آگاهی آنها در ادای تکلیف و انجام وظیفه در دفاع از انقلاب اسلامی بیان کرد: آنهایی که امسال برای اولین بار در آزمون انتخابات حاضر می‌شوند باید در مسیر روشن شایسته ‌ترین کاندیدا را انتخاب و با راهی کردن آنها به مجلس این نظام را برای سال‌های آینده از خطرات و مکر دشمنان بیمه کنند.
کد مطلب 1546983

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