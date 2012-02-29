دشمن را زیر پا نه، با یک بند انگشت خود له می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد علامتی با بیان این مطلب افزود: نسل سوم و چهارم انقلاب به عنوان مدافعان حقیقی اسلام و ارزش‌های به دست آمده در تمام صحنه‌ها بالنده، شاداب و با نشاط حاضر هستند و با تمام قوا از ولایت و اصول انقلاب حمایت می‌ کنند.

وی حضور حداکثری و حرکت آگاهی ‌بخش را جز اصول و شعارهای اصلی دانش ‌آموزان در سنگر انقلاب نشسته برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی توصیف کرد و افزود: در شرایط حساسی که ایران اسلامی ما با حیله‌ها و مکرهای متعددی روبه ‌رو است، دانش ‌آموزان همپا با سایر اقشار در صحنه دفاع از آرمان انقلاب اسلامی در میدان حاضر شده و یک بار دیگر ایده شکست‌ خورده تحریم انقلاب اسلامی را نخ‌نما شده و بی‌هویت جلوه می‌دهند.

علامتی تصریح کرد:‌ هر چند نظام استکباری برای حضور کم رنگ ملت برنامه‌ها و دسیسه‌هایی چیده است اما ملت ما با حضور همیشه بیدارگونه خود این بار نیز نظام استکباری را در حرکت خود مات و مبهوت می‌گذارند.

رئیس شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش ‌آموزان در ادامه خاطرنشان کرد: نسل جوان و نوجوان ما با درک تمام شرایط داخلی و خارجی و در سرفراز کردن ام‌القرای جهان اسلام یک بار دیگر با لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب در صحنه حاضر شده و تودهنی بزرگی را روانه دشمنان می‌ کنند.

علامتی به تشکیل جلسات مختلف با دانش‌آموزان با هدف بصیرت‌افزایی و آگاهی آنها در ادای تکلیف و انجام وظیفه در دفاع از انقلاب اسلامی بیان کرد: آنهایی که امسال برای اولین بار در آزمون انتخابات حاضر می‌شوند باید در مسیر روشن شایسته ‌ترین کاندیدا را انتخاب و با راهی کردن آنها به مجلس این نظام را برای سال‌های آینده از خطرات و مکر دشمنان بیمه کنند.