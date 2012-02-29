  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۳

جهت دقیق قبله امشب مشخص می شود/ ماه قبله نما می شود!

جهت دقیق قبله امشب مشخص می شود/ ماه قبله نما می شود!

غروب امروز، چهارشنبه ماه در یک خط واحد با کعبه قرار می گیرد و بر آن عمود می شود. اتفاقی که می تواند مکان دقیق قبله را به تمام مردم دنیا نشان دهد.

مجله مهر: در یک پدیده کمیاب نجومی، ماه امشب قبله نما می شود!
 

به گفته ماجد ابوزاهره رئیس انجمن نجوم عربستان، ماه ساعت 12 و 11 ظهر امروز به وقت عربستان در افق مکه مکرمه ظاهر می شود  و به حرکت خود ادامه می دهد تا به نقطه عمود برسد و در ساعت 18 و 26 دقیقه به طور کامل بر فراز کعبه قرار می گیرد.

بنابراین با توجه به اختلاف ساعت 30دقیقه ای تهران و مکه، اگر در ساعت 18 و 56 دقیقه به ماه نگاه کنید می توانید جهت قبله را به طور دقیق به دست آورید.

امشب ماه  46 درصد نورانی خواهد بود و در مسافت 402 هزار و 282 کیلومتری عمود بر کعبه مشرفه قرار می گیرد.

کد مطلب 1546985

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها