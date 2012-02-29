جهت دقیق قبله امشب مشخص می شود/ ماه قبله نما می شود!

مجله مهر: در یک پدیده کمیاب نجومی، ماه امشب قبله نما می شود!



به گفته ماجد ابوزاهره رئیس انجمن نجوم عربستان، ماه ساعت 12 و 11 ظهر امروز به وقت عربستان در افق مکه مکرمه ظاهر می شود و به حرکت خود ادامه می دهد تا به نقطه عمود برسد و در ساعت 18 و 26 دقیقه به طور کامل بر فراز کعبه قرار می گیرد.

بنابراین با توجه به اختلاف ساعت 30دقیقه ای تهران و مکه، اگر در ساعت 18 و 56 دقیقه به ماه نگاه کنید می توانید جهت قبله را به طور دقیق به دست آورید.

امشب ماه 46 درصد نورانی خواهد بود و در مسافت 402 هزار و 282 کیلومتری عمود بر کعبه مشرفه قرار می گیرد.