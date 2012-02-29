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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۵۴

رمضانی در گفتگو با مهر:

900 نفر عهده دار برپایی انتخابات در شهرستان طرقبه شاندیز شدند

900 نفر عهده دار برپایی انتخابات در شهرستان طرقبه شاندیز شدند

طرقبه - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان طرقبه شاندیز از عهده دار شدن 900 نفر برای برپایی انتخابات سومین میان دوره ای چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این شهرستان خبر داد.

علی اکبر رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 50 شعبه برای دریافت و اخذ آرای مردم پیش بینی و در نظر گرفته شده است که از این تعداد 28 صندوق به بخش طرقبه و 22 عدد به بخش شاندیز اختصاص یافته و 15 صندوق به صورت سیار است.

وی تصریح کرد: ایجاد بستر مناسب جهت برگزاری انتخابات در کمال امنیت، سلامت و حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های آراء از مهمترین ارکان هر انتخابات به شمار می رود که در این انتخابات نیز به لطف خداوند متعال این شاخصه ها مد نظر است.

فرماندار شهرستان طرقبه شاندیز همچنین حضور باشکوه مردم در انتخابات را در برهه کنونی ضروری دانست و گفت: هر چه انتخابات باشکوهتر برگزار شود اقتدار نظام نیز بیشتر خواهد شد.

رمضانی در پایان گفت: مسئولان برگزاری انتخابات در شهرستان طرقبه شاندیز با حفظ بی طرفی، از آراء مردم صیانت خواهند کرد.

کد مطلب 1546986

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