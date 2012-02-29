900 نفر عهده دار برپایی انتخابات در شهرستان طرقبه شاندیز شدند

علی اکبر رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 50 شعبه برای دریافت و اخذ آرای مردم پیش بینی و در نظر گرفته شده است که از این تعداد 28 صندوق به بخش طرقبه و 22 عدد به بخش شاندیز اختصاص یافته و 15 صندوق به صورت سیار است.

وی تصریح کرد: ایجاد بستر مناسب جهت برگزاری انتخابات در کمال امنیت، سلامت و حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های آراء از مهمترین ارکان هر انتخابات به شمار می رود که در این انتخابات نیز به لطف خداوند متعال این شاخصه ها مد نظر است.

فرماندار شهرستان طرقبه شاندیز همچنین حضور باشکوه مردم در انتخابات را در برهه کنونی ضروری دانست و گفت: هر چه انتخابات باشکوهتر برگزار شود اقتدار نظام نیز بیشتر خواهد شد.

رمضانی در پایان گفت: مسئولان برگزاری انتخابات در شهرستان طرقبه شاندیز با حفظ بی طرفی، از آراء مردم صیانت خواهند کرد.