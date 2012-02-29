توصیه ای درباره عدم حمله به ایران نکردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یدیعوت آحارونوت، "مارتین دمپسی" در نشست اخیر کنگره آمریکا این مسئله که به مقامات اسرائیلی توصیه ای در زمینه عدم حمله به ایران داشته است را رد کرد.

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا درباره حمله احتمالی اسرائیل به ایران اظهار داشت: با آنها (مقامات تل آویو) درباره زمان حمله صحبت کردیم، این موضوع تنها به زمان مرتبط است.

خاطرنشان می شود دمپسی در ماه ژانویه به تل آویو سفر کرد و با "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر، "ایهود باراک" وزیر جنگ، "بنی گانتز" رئیس ستاد مشترک ارتش و "شیمون پرز" دیدار کرد.

پس از این دیدارها رسانه های مختلف از توصیه های مقامات آمریکایی به تل آویو در زمینه عدم حمله به ایران با توجه به تبعات منطقه ای آن خبر داده بودند.