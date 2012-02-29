تسویه بدهی 8 هزار میلیارد تومانی دولت به بانکهای غیر دولتی

رحیم ممبینی در گفتگو با مهر در مورد بدهی دولت به بانکهای غیر دولتی که باید در سال 90 پرداخت شود، گفت: براساس حکمی که در سال 89 ابلاغ شده، دولت موظف است که تمام بدهی خود را به بانک های غیردولتی تسویه کند.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری افزود: قرار بود که اگر بانکهای غیر دولتی از دولت طلب کار هستند سهام بابت این بدهی به آنها پرداخت شود.

وی با بیان اینکه پرداخت سهام شرکتها بابت بدهی دولت به بانکهای خصوصی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده است، افزود: بخش واگذاری سهام به بانکهای غیر دولتی نهایی شده است.

ممبینی، مطالبات بانکهای غیر دولتی از دولت را 7 هزار و 500 میلیارد تومان تا 8 هزار میلیارد تومان ذکر و تصریح کرد: با حکم قانون بودجه سال 89 باید دولت بدهی خود را کاملا با بانکهای غیر دولتی تسویه کرده باشد.