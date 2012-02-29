پرداخت الکترونیکی قبوض آب و برق در خراسان رضوی الگوی کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: پرداخت قبوض آب و برق در خراسان رضوی به صورت الکترونیکی الگویی برای سایر کشور شده است.

احمد بزرگیان در بازدید از مناطق شهری سرخس افزود: الکترونیکی شدن پرداخت قبوض به اقتصاد ملی کشور دربخش های زیربنایی کشور کمک می کند.

وی اظهار داشت: 96 درصد پرداخت قبوض در آب شرب شهری و 90 درصد در برق مصرفی در خراسان رضوی به صورت غیرحضوری گزارش شده که نشان از همدلی و همراهی مردم این استان دارد.

وی از شهر سرخس به عنوان پایلوت دولت الکترونیک خبر داد وافزود: شهرهای خراسان رضوی عملا به سمت دولت الکترونیک نزدیک شده اند.

مدیر امور آب و فاضلاب سرخس هم گفت: هم اینک 99 درصد ازمشترکان آب در این شهر مرزی قبوض مصرفی خود را به صورت الکترونیکی پرداخت می کنند و تلاش برای افزایش این میزان دردست اجراست.

جعفر گلی افزود: 12 هزارمشترک آب در سرخس از خدمات آبفای شهری بهره مند هستند.

24 هزار مشترک جدید به مشترکان آب مناطق شهری خراسان رضوی افزوده شد

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: براساس آمار موجود 24 هزار مشترک جدید به مشترکان آب در مناطق شهری این استان افزوده شده است.

محمد طاهری افزود: این تعداد سه هزار انشعاب بیش از میزان تعیین شده در سالجاری بوده است.

وی اظهارداشت: بیشترین این مشترکان در شهرهای سبزوار ، نیشابور ، تربت حیدریه و قوچان ثبت شده است.

وی افزود: هم اینک 510 هزار مشترک در شهرهای خراسان رضوی از خدمات آبفای شهری بهره مند هستند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: بررسی ها نشان می دهد که با هدفمند یارانه ها میزان مصرف آب هرمشترک خانگی در شهرهای این استان حدود 13 درصد کاسته شده است.

وی اظهار داشت: سالانه 119 میلیون متر مکعب آب در خراسان رضوی از 433 حلقه چاه تامین می شود.