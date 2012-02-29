دلار آزاد 1895 تومان/ سکه تمام طرح جدید 820 هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر از میدان فردوسی (بازار ارز فروشان تهران)، هر دلار آزاد امروز چهارشنبه 1880 تا 1885 تومان خریداری و 1890 تا 1895 تومان فروخته می شود، همچنین هر یورو نیز امروز در بازار آزاد بین 2550 تا 2570 تومان خریداری و 2600 تومان نیز فروخته می شود.

بررسی وضعیت قیمتی در بازار انواع سکه نیز نشان می دهد که هر قطعه سکه تمام بهارآزادی طرح قدیم امروز 805 هزار تومان خریداری و 815 هزار تومان نیز فروخته می شود.

قیمت خرید سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بسیاری از تابلوهای صرافی ها درج نشده اما قیمت فروش آن 820 هزار تومان اعلام شده است. نیم سکه در تابلوی صرافی ها 395 هزار تومان خریداری و 408 هزار تومان نیز فروخته می شود.

همچنین ربع سکه 205 هزار تومان قیمت خرید و 212 هزار تومان نیز قیمت فروش دارد. سکه های گرمی امروز در تابلوهای صرافی ها دارای 100 هزار تومان قیمت خرید و 105 هزار تومان نیز قیمت فروش است.

از نکات قابل توجه در بازار امروز ارز و سکه عدم درج قیمت انواع سکه در تابلوی بسیاری از صرافی ها و همچنین افزایش حضور دلالان ارز در بازار است.