ستاد نماز جمعه کرمان به عنوان ستاد نمونه استانی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عربپور عصر سه شنبه در نشست اعضای ستاد نماز جمعه کرمان با بیان این خبر افزود: به دنبال هم دلی و هم راهی همه اعضای ستاد نماز جمعه کرمان و ارتقاء فعالیت های این مجموعه در خدمات رسانی به نمازگزاران و افزایش کیفی نماز جمعه، در همایش مسئولین ستادهای نماز جمعه در تهران، ستاد کرمان به عنوان نمونه در استان معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.

رئیس ستاد نماز جمعه ی کرمان اعلام کرد: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته در گردهمایی مسئولین ستادهای نماز جمعه کشور ستاد نماز جمعه کرمان به عنوان ستاد نمونه استان معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.

وی ضمن قدردانی از فعالیت اعضا و خادمان نماز جمعه خصوصا معاونت ها اظهار امیدواری کرد که در آینده شاهد رشد کمی و کیفی نماز جمعه در شهر کرمان و دیگر نقاط استان باشیم.

امام جمعه موقت کرمان در ادامه با اشاره به نزدیک شدن روز برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی؛ اظهار امیدواری کرد: مردم با حضور گسترده و یک پارچه ی خود در پای صندوق های رای و انتخاب نمایندگان اصلح و شایسته، نظام و انقلاب را بیمه و دشمن را مایوس کنند.

حجت الاسلام عربپور افزود: مردم در راستای آرمان ها و اهداف بلند نظام؛ امام(ره) و رهبری مجلسی کارآمد، ولایی توانمند و دارای دغدغه حل مشکلات مردمی را رقم خواهند زد.

در این نشست همچنین حجت الاسلام سید محمد جعفری قائم مقام شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان کرمان نیز، گفت: در همایش کشوری مسئولین ستادهای نماز جمعه که هفته گذشته در تهران برگزار شد فصل نامه رایحه جمعه از ستاد نماز جمعه کرمان به عنوان نشریه نمونه مورد تقدیر قرار گرفت.

وی گفت: بر اساس پارامترهایی که ستاد نماز جمعه در تهران مقرر کرده ستادهای استانی بررسی می شوند و به تهران اعلام می شوند و در آنجا نیز با توجه به مشخصه های مورد نظر مجددا مورد ارزیابی قرار گفته و ستاد نمونه استانی معرفی می شود که در این دوره در استان کرمان ستاد نماز جمعه شهر کرمان به عنوان ستاد نمونه انتخاب و معرفی شد.

حجت الاسلام جعفری افزود: برای سال 90 ستاد نماز جمعه عنبرآباد به عنوان ستاد نمونه به تهران معرفی شده است که مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.