روادید کاروان پرسپولیس برای سفر به قطر و عربستان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس تصمیم مسئولان باشگاه پرسپولیس، تیم فوتبال این باشگاه به منظور برپایی اردویی چهار روزه قبل از دیدار با الهلال، روز پنجشنبه راهی قطر خواهد شد. کاروان پرسپولیس در این سفر با لباس های متحدالشکل اعزام خواهد شد. همچنین روادید سفر به قطر و عربستان برای کاروان پرسپولیس صادر شده و عصر امروز چهارشنبه در اختیار مسئولان این باشگاه قرار خواهد گرفت.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و الهلال عربستان در چارچوب هفته نخست فصل جدید رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ساعت 21 روز 17 اسفندماه در عربستان برگزار خواهد شد.