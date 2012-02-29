اعتصاب اتحادیه های کارگری فرانسه درپی تشدید وخامت اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، سران اتحادیه های کارگری فرانسه روز گذشته اعلام کردند که به علت سیاستهای غلط دولت که منجر به ایجاد شرایط وخیم اقتصادی در این کشور شده است، اعتصابی یک روزه در سراسر این کشور امروز چهارشنبه برگزار خواهند کرد.



امروز همزمان با روز "حرکت" در اروپا، قرار است اتحادیه های کارگری CGT، CFDT، FSU، Unsa و Solidaires تظاهراتی در سراسر فرانسه برگزار کنند تا امتناع خود از پذیرفتن قانون به اصطلاح "مالیات بر ارزش افزوده اجتماعی" را ابراز نمایند.



"نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه پیش از این اعلام کرده بود که افزایش مالیات بر ارزش افزوده را یکی از برنامه های خود برای خروج از بحران مالی در فرانسه در نظر دارد و برای جبران بیش از سیزده میلیارد یورو کاهش درآمد دولت از سوی موسسات، مالیات بر ارزش افزوده به 21.2 درصد افزایش خواهد یافت.

این مالیات در حال حاضر ۱۹.۶ درصد است. قرار است این مالیات بر ارزش افزوده از ماه اکتبر سال جاری به اجرا گذاشته شود.