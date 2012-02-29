جنگ میان پلیس و هکرها بالا گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس بین الملل اعلام کرده است که مقامات آرژانتینی، شیلیایی، کلمبیایی و اسپانیایی در انجام این بازداشتها حضور داشته اند و بیش از 250 قطعه از تجهیزات مخصوص IT و گوشی های موبایل ضبط شده است. افراد دستگیر شده 17 تا 40 ساله بوده اند.

دو نفر از این مضنونین که در مادرید و مالاگا دستگیر شده اند، همچنان در بازداشت به سر می برند اما دو نفر از آنها به قید وثیقه آزاد شده اند همچنین یکی از چهار نفر بازداشت شده متهم به مدیریت عملیات رایانه ای ناشناسها در اسپانیا و آمریکای لاتین است.

بر اساس گزارش بی بی سی، گروه هکرهای ناشناس شبکه ای از فعالان آنلاین به شمار می روند که خود را "تجمعی اینترنتی" معرفی می کنند و معمولا اعتراضهای خود را در قالب ایجاد اختلال در وب سایتها نشان می دهند. موضوع مورد نظر بسیاری از معترضان ناشناس آزادی بیان و باز بودن اینترنت است.

مقابله به مثل ناشناس

به فاصله کوتاهی پس از انجام این عملیات در گوشه و کنار جهان، هکرها مقابله به مثل را با حمله به وب سایتهای کلمبیایی و شیلیایی و مهمتر از همه به وب سایت پلیس بین الملل آغاز کردند. پلیس بین المللی می گوید وب سایتهای وزارت دفاع و ریاست جمهوری کلمبیا، کتابخانه ملی شیلی و شرکت برق "اندسا" شیلی مورد هجوم قرار گرفتند.

وب سایت پلیس بین الملل نیز پس از اینکه آژانس بین المللی پلیس خبر دستگیری 25 نفر از اعضای این گروه را منتشر کرد، مورد هجوم حملات سایبری قرار گرفت.

این وب سایت برای مدتی کوتاه دچار اختلال شد و پشتیبانان گروه ناشناس نیز به صورت آنلاین ادعا کردند که این حمله را در مقابل دستگیری های آرژانتین، شیلی، کلمبیا و اسپانیا انجام داده اند. با این همه این وب سایت به سرعت ترمیم شده و به حالت عادی خود بازگشت.

بر اساس گزارش گاردین، "برند روزباخ" مدیر اجرایی خدمات پلیس می گوید: "این عملیات گسترده دستگیری هکرها نشان می دهد که انجام جرم در فضای مجازی برای افرادی که در انجام این جرائم دست دارند، بدون عواقب نخواهد بود، اینترنت برای افرادی که در فعالیتهای مجرمانه دست دارند پناهگاه امنی نخواهد بود."