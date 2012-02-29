مردم کسانی را انتخاب کنند که اهل زد و بند نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی پیش از ظهر چهارشنبه در ابتدای درس خارج فقه که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با اشاره به انتخابات این دوره مجلس اظهار داشت: مردم در میدان آزمون جدیدی قرار می‌گیرند و به یاری خدا در این انتخابات همه پرشور تر، متحد تر و مصمم تر پای صندوق های رای خواهند آمد.



وی تاکید کرد: همان طور که حفظ دین، جان، مال و ناموس واجب است و مقدمه واجب هم واجب است لذا حکم شرعی شرکت در انتخابات را واجب می‌دانیم و فتوا به وجوب شرعی آن دادیم.



استاد برجسته حوزه با بیان اینکه دشمن برای حمله و فشار به کشور دندان تیز کرده است، اظهار داشت: آیا حضور در پای صندوق‌های رأی مقدمه حفظ نظام و موجب تغییر لحن دشمنان نیست.



وی بیان داشت: دشمن در حال حاضر با دندان تیز کردن منتظر کناره گیری مردم و رسیدن به اهداف خود هستند.



این مرجع تقلید تأکید کرد: برخی افراد مطلع به ما گفته اند که لحن غربی‌ها در قبل از 22 بهمن گستاخانه بود اما بعد از راهپیمایی باشکوه 22 بهمن لحن آنها در مقابل ملت ایران متفاوت شد.



آیت الله مکارم شیرازی اظهار کرد: بنابراین مسئولیت، مسئولیت سنگینی است و هم مردم و هم نمایندگان باید به سنگینی این مسئولیت واقف باشند و نمایندگان شایسته ای را انتخاب کنند.



وی ادامه داد: ما برای یک کار ساده به دنبال وکیلی متدین و سالم می‌گردیم آیا شایسته است که نسبت به انتخاب نماینده برای مجلس دقت لازم را نکنیم.



این مفسر قرآن تاکید کرد: اگرکسی بدون رعایت صلاحیت به شخصی رای دهد شرعا در کارهایی که او انجام می دهد شریک است بنابراین فردی که شام و ناهار و وعده پوچ داده تا رای جمع کند این وعده ها معتبر نیست و نمی توان به او اعتماد کرد.



وی تصریح کرد: باید به کسی رای داده شود که اهل تقوا و از همه جهات مورد اطمینان باشد و اهل تخریب کردن دیگران و زد و بند نباشد.