طرح همیار پلیس ایران یک موضوع جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جی هان طاویلا پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با رئیس پلیس راهور کشور با اشاره به اینکه تصادفات جاده ای برای WHO حائز اهمیت است اظهار داشت: ما از روش کار پلیس ایران در کاهش تصادفات تقدیر می کنیم و به پیشرفت های شما و فرهنگسازی هایی که در سیستم ترافیک انجام داده اید اعتراف می کنیم ضمن اینکه در اجلاس بین المللی ریودوژانیرو طرح همیار پلیس مطرح شد و به عنوان یکی از طرحهای تاثیرگذار به سایر کشورها پیشنهاد شد.

وی ادامه داد: اجرای قانون بسیار سخت است چه برسد به اینکه طی چند سال تعداد خودروها بیش از دو برابر شود. خوشحالیم که ایران طی مدت کوتاهی توانست میزان کشته های رانندگی را کاهش دهد.

نماینده سازمان بهداشت جهانی با اشاره به اینکه تجربه ایران باید در اختیار سایر کشورها قرار گیرد تاکید کرد: با توجه به دو برابر شدن خودروها ، فشار روی پلیس افزایش یافته و ماموران باید نظارت بیشتری را انجام دهند. در تصادفات و حوادث رانندگی فشار روی حوزه سلامت و پلیس راهور دو برابر می شود.

وی خاطر نشان کرد: دهه ایمنی جاده که از سال 2011 تا 2020 اجرا می شود موضوع اساسی بررسی حوادث رانندگی در تمامی جهان است. اینکه بتوانیم با هدفگذاری تعداد وسایل نقلیه شخصی را کم و مردم را به سمت استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی تشویق کنیم.