اتاق خبر در یزد فعال شد/ حضور 80 خبرنگار برای پوشش انتخابات یزد

سید عبدالمجید قائم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمام تجهیزات برای حضور خبرنگاران در اتاق خبر و انعکاس اخبار انتخابات در استان یزد فراهم شده و این اتاق در روز 12 اسفند در کنار ستاد انتخابات استان در اختیار خبرنگاران خواهد بود.

وی افزود: اتاق خبر از ساعت هشت صبح، همزمان با آغاز انتخابات آغاز به کار خواهد کرد و تا پایان مهلت برگزاری انتخابات به کار خود ادامه می دهد.

قائم محمدی همچنین از صدور کارت ویژه برای 80 خبرنگار و عکاس در استان یزد به منظور پوشش اخبار انتخابات توسط کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان یزد خبر داد و افزود: 40 نفر از این خبرنگاران و عکاسان در مرکز استان و 40 نفر دیگر نیز در 10 شهرستان دیگر استان فعالیت خواهند کرد.

وی یادآور شد: کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان یزد آماده هرگونه همکاری با خبرنگاران و عکاسان برای پوشش هرچه بهتر و بیشتر اخبار انتخاباتی در این استان شد.

قائم ‌محمدی همچنین از تلاش ‌های رسانه‌ های استان یزد در طول مدت فعالیت ستاد انتخابات نهمین دوره انتخابات مجلس در یزد تقدیر کرد و افزود: خبرگزاری ‌ها، سایت‌ های محلی، روزنامه ‌های سراسری و محلی، صدا و سیما و اعضای کمیته تبلیغات و اطلاع‌ رسانی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در یزد به بهترین نحو به اطلاع رسانی از این رویداد مهم سیاسی در استان یزد پرداختند و فعالیت آنها قابل تحسین است.

وی یاداور شد: بر این اساس قرار است پس از پایان انتخابات از رسانه هایی که بیشترین و بهترین فعالیت را در طول این مدت در زمینه انتخابات داشته اند،‌ قدردانی شود.