سرانه فضای سبز شهر بجنورد به ازای هر نفر به 10 مترمربع رسید

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی مهماندوست صبح چهارشنبه در نشست با خبرنگاران افزود: در سال 89 میزان فضای سبز شهری در بجنورد 204 هکتار برآورد شده بود که این رقم در یازده ماهه سال جاری به 210 هکتار افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه برای هفته درختکاری امسال، 20 هزار اصله نهال برای غرس در مناطق مختلف بجنورد فراهم شده است اظهار داشت: این تعداد شامل نهال های توت، افرا، اقاقیای معمولی، اقاقیای چتری، سرو خمره ای، کاج و زبان گنجشک است.

مهماندوست گفت: تعداد10 هزار نهال دیگر نیز به صورت رایگان برای کاشت در اختیار شهروندان گذاشته می شود.

وی اظهار کرد: سازمان پارک ها و فضای سبز شهر بجنورد همه ساله مساحتی بالغ بر 30 هزار مترمربع فضای شهری را گل کاری می کند و برای امسال نیز تعداد 352 هزار گل نشایی و گلدانی برای گلکاری سطح شهر، در نظر گرفته شده است.

رییس سازمان پارک ها و فضای سبز بجنورد برگزاری جشن درختکاری، نهال کاری جاده سلامت، درختکاری ویژه مهد کودک ها، درختکاری پارک گلستان شهر و برگزاری کارگاه آموزشی درختکاری را از اهم برنامه های این سازمان در هفته درختکاری اعلام کرد.

وی همچنین توزیع بسته های آموزشی درختکاری، آموزش کاشت نهال در سطح مدارس و نصب بنرهای شهری با موضوع درختکاری را، از دیگر برنامه های این سازمان در هفته درختکاری اعلام کرد.

15 اسفند، آغاز هفته منابع طبیعی و روز درختکاری نامگذاری شده و تا 21 اسفند ادامه دارد.

