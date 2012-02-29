بروز بیماریهای نوظهور موجب تحمیل بار مضاعفی بر جامعه شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی رضا مصداقی نیا در پیامی به مناسبت روز ملی بهداشت محیط گفت: صنعتی شدن کشورها بویژه کشورهای درحال توسعه به روند مواجهه با انواع آلاینده ها و موادشیمیایی موجود در محیط زیست و به تبع آن در مواد غذایی سرعتی فوق العاده بخشیده است و از طرفی رشد روز افزون جمعیت و پدیده شهرنشینی و پیشرفت صنعت و تکنولوژی و افزایش آلاینده ها و پیشرفت سریع فناوریهای نوین در عرصه جهان به منظور تأمین نیازهای بشری و بهره مندی بیشتر از منابع طبیعی خطرات بسیاری را متوجه انسان می کند لذا ارائه فعالیتها و خدمات بهداشت محیط جهت پیشگیری از بیماریهای مرتبط با عوامل محیطی اعم از بیماریهای واگیر وغیر واگیر و حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه ضرورتی انکار ناپذیر است.

بهداشت محیط به فرایند ارزیابی، تصحیح، کنترل و پیشگیری از عواملی در محیط می پردازد که می تواند بر سلامت نسل حاضر و آینده اثرات ناگواری داشته باشد و بسیاری از بیماری ها در جهان امروز حاصل ارتباط تنگاتنگ انسان با محیط زندگی اوست که با افزایش آلاینده های محیطی افزایش چشمگیری داشته است.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: تغییر الگوی مصرف از منابع طبیعی به منابع مصنوعی همچون مواد شیمیایی، استفاده از سموم دفع آفات در گستره بسیار وسیع در کنار بروز پدیده های جهانی همچون تغییرات اقلیم، گرم شدن جهانی، بارانهای اسیدی، تخریب لایه ازن و از سوی دیگر بروز بیماریهای نوظهور موجب تحمیل بار مضاعفی بر مسئولیتهای بهداشت محیط در جامعه امروزی شده است.

خوشبختانه در تاریخ فعالیت مهندسی بهداشت محیط که در کشور به عنوان یک فعالیت منسجم قدمتی بیش از نیم قرن داشته و منشاء اثرات زیادی در ارتقاء سلامت جامعه بوده است که باهمت والا و تلاش بی وقفه همکاران در این حیطه روز به روز درخشش و اثربخشی بیشر داشته است که برهیچ انسان دوستدار سلامت بشریت پوشیده نیست.

یازدهم اسفند روز ملی بهداشت محیط نقطه عطفی در برنامه های بهداشت محیط محسوب می شود و می تواند تلاشی دیگر برای آماده سازی عمومی و جلب همکاریهای بین بخشی و حمایت مسئولان باشد.