حضور گسترده مردم پشتوانه کشور برابر توطئه هاست

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان پیش از ظهر چهارشنبه در جمع کارکنان این شرکت افزود: ملت ما به خوبی می‌داند اندیشه و تدبیر درست آن است که نمایندگان واقعی و مردمی را شناسایی کرده و آنها را به نمایندگی خود روانه مراکز قانونگذاری و تصمیم گیری کند.

وی اظهار داشت: زیرا اقتدار روز افزون نظام مقدس جمهوری اسلامی و تداوم پیشرفت‌های چشمگیر و همه جانبه در زمینه های علمی، فناوری و توسعه کشور مرهون مشارکت همه آحاد ملت بزرگ ایران در صحنه های سرنوشت ساز و تاریخی است.

حیدریان گفت: یاس و ناامیدی دشمنان دین و کشور حاصل سرافرازی ملت بزرگ ایران در اجرای ندای الهی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در حفظ وحدت کلمه و یکپارچگی است.

وی افزود: با توجه به اهمیت سرنوشت ساز انتخابات مجلس نهم در این برهه حساس و با تأسی به فرمایشات مقام معظم رهبری و لزوم حفظ تداوم مسیر عزت، شرف و پیشرفت همه جانبه ایران اسلامی باید پرشور و آگاهانه در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی حضور یابیم.

مدیرعامل آب نطقه ای گلستان گفت: 12 اسفند آزمون دیگری در راه تعالی معنوی و پیشرفت ایران است و نویدبخش آینده‌ای درخشان و نشانه وفاداری مردم به ولایت فقیه و پیروزی انقلاب اسلامی، و ما مردم آگاه باید در پاسخ به ندای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضور دشمن شکن خود را همچون گذشته به نمایش بگذاریم و دین خود را به صاحب اصلی کشور و شهیدان انقلاب اسلامی ادا نماییم.