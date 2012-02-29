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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۰۸

حیدرین:

حضور گسترده مردم پشتوانه کشور برابر توطئه هاست

حضور گسترده مردم پشتوانه کشور برابر توطئه هاست

گرگان - خبرگزاری مهر: عضو هیئت بازرسی انتخابات گلستان گفت: حضور گسترده مردم غیور ایران اسلامی همواره پشتوانه اصلی کشور در مقابله با توطئه‌های مداوم استکبار جهانی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان پیش از ظهر چهارشنبه در جمع کارکنان این شرکت افزود: ملت ما به خوبی می‌داند اندیشه و تدبیر درست آن است که نمایندگان واقعی و مردمی را شناسایی کرده و آنها را به نمایندگی خود روانه مراکز قانونگذاری و تصمیم گیری کند.

وی اظهار داشت: زیرا اقتدار روز افزون نظام مقدس جمهوری اسلامی و تداوم پیشرفت‌های چشمگیر و همه جانبه در زمینه های علمی، فناوری و توسعه کشور مرهون مشارکت همه آحاد ملت بزرگ ایران در صحنه های سرنوشت ساز و تاریخی است.

حیدریان گفت: یاس و ناامیدی دشمنان دین و کشور حاصل سرافرازی ملت بزرگ ایران در اجرای ندای الهی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در حفظ وحدت کلمه و یکپارچگی است.

وی افزود: با توجه به اهمیت سرنوشت ساز انتخابات مجلس نهم در این برهه حساس و با تأسی به فرمایشات مقام معظم رهبری و لزوم حفظ تداوم مسیر عزت، شرف و پیشرفت همه جانبه ایران اسلامی باید پرشور و آگاهانه در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی حضور یابیم.

مدیرعامل آب نطقه ای گلستان گفت: 12 اسفند آزمون دیگری در راه تعالی معنوی و پیشرفت ایران است و نویدبخش آینده‌ای درخشان و نشانه وفاداری مردم به ولایت فقیه و پیروزی انقلاب اسلامی، و ما مردم آگاه باید در پاسخ به ندای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضور دشمن شکن خود را همچون گذشته به نمایش بگذاریم و دین خود را به صاحب اصلی کشور و شهیدان انقلاب اسلامی ادا نماییم.

کد مطلب 1547010

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