آثار تبلیغاتی داوطلبان در شعب اخذ رای قزوین پاکسازی می شود

هادی صادق دقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: براساس بخشنامه ستاد انتخابات کشور کلیه اعضاء شعب موظف هستند قبل از ساعت هفت صبح در شعب مربوطه حضور داشته باشند.



وی افزود: اعضاء شعبه موظفند قبل از هر اقدامی ابتدا محل شعبه را از آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی پاکسازی کنند.



مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان تصریح کرد: اعضاء شعب بعد از آماده سازی شعبه ها باید نسبت به پلمپ صندوق اخذ رأی در حضور ناظران هیئت نظارت نسبت به تکمیل فرم صورت جلسه اقدام کنند.



دقیقی با اعلام اینکه براساس تصمیم ستاد انتخابات کشور ساعت رسمی شروع رأی گیری هشت صبح روز 12 اسفند است یادآورشد: اعضاء شعبه موظفند رأس ساعت هشت صبح درب ورودی شعبه اخذ رأی را گشوده و رأی گیری از افراد مراجعه کننده به شعبه را آغاز کنند.



وی افزود: در صورتی که مراجعه کننده در دقایق اولیه رأی گیری حضور نداشت اعضاء شعبه می توانند رأی خود را به عنوان اولین رأی دهندگان به صندوق بریزند که این اقدام به مفهوم شروع اخذ رأی به موقع تلقی خواهد شد.