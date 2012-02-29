کاشت نهال به نابینایان شهرری آموزش داده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهناز اسفندیاری با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ درختکاری و توسعه فضای سبز افزود: همزمان با هفته منابع طبیعی دوره های آموزش نهال کاری به همراه کاشت نهال ویژه دانش آموزان مدرسه نابینایان حضرت عبدالعظیم(ع) برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه توزیع نهالهای رایگان در بین شهروندان از جمله اقدامات مرکز آموزش و مشاوره گل و گیاه در هفته منابع طبیعی است، بیان کرد: در راستای اشاعه ی فرهنگ دوستی با طبیعت دوره های آموزشی کاشت نهال در مهدهای کودک، مدارس، کانون های فرهنگی و آموزشی و پایگاههای بسیج با حضور کارشناسان کشاورزی برگزار می شود.

اسفندیاری با اشاره به طرح استقبال از بهار افزود: به مناسبت فرا رسیدن سال نو جشنواره سبزه های برتر در این مرکز برگزار می شود که علاقه مندان می توانند سبزه های خود را در تاریخ 22 اسفندماه به این مرکز تحویل دهند که پس از بررسی کارشناسان به نفرات برگزیده جوایز ارزشمندی اهدا خواهد شد.

گفتنی است مرکز آموزش و مشاوره گل و گیاه شهرداری منطقه 20 جنب مترو جوانمرد قصاب قرار دارد و با داشتن سه گلخانه در مرکز آموزش گل وگیاه شماره 2 واقع در محله 13 آبان خدمات آموزشی و مشاوره ای به شهروندان علاقه مند ارائه می کند که علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 33372733 تماس بگیرند.

تقدیر از پرسشگران دور دوم طرح سنجش عدالت جنوب تهران

مراسم تقدیر از سلامت یاران و پرسشگران دور دوم طرح سنجش عدالت از سوی شهرداری منطقه 20 برگزار شد.

سلامت یاران و پرسشگران دور دوم طرح سنجش عدالت اجتماعی این منطقه با حضور مدیرکل اداره سلامت شهرداری تهران و شهردار، مشاور شهردار، معاون امور اجتماعی و فرهنگی و رئیس اداره سلامت شهرداری منطقه 20 طی یک مراسم باشکوه تقدیر شدند.

رئیس اداره سلامت شهرداری منطقه 20 با اشاره به اینکه این پرسشگران پس از برپایی کارگاه آموزشی از تاریخ سوم لغایت 30 مهرماه به صورت نمونه گیری تصادفی به در منازل شهروندان شهر تهران مراجعه کرده اند افزود: پرسشنامه هایی که در اختیار این افراد قرار دارد در 6 حیطه شامل زیر ساخت و محیط فیزیکی، توسعه انسانی و اجتماعی، توسعه اقتصادی، حاکمیتی، سلامت و تغذیه تهیه شده و اطلاعات وآمار خانوار را در این زمینه ها مورد سنجش و ارزیابی قرار دادند.

امیررضا چایچی سنجش نابرابریها و توزیع عدالت اجتماعی در محلات و مناطق مختلف شهر تهران را از جمله اهداف این طرح ذکر کرد و افزود: این آمار و اطلاعات پس از تجزیه و تحلیل در اختیار مدیران شهری قرار می گیرد تا مسئولین در جهت رفع نابرابری های اجتماعی برنامه هایی را تدوین وبا همکاری شهروندان این برنامه ها را اجرایی کنند.

ایستگاههای سیار آموزش شهروندی در روستاهای شهرری برپا شد

ایستگاه سیارآموزش شهروندی به منظور انتقال مفاهیم آموزش شهروندی و اطلاع رسانی موضوعات شهری در سطح روستاهای ناحیه 7 شهرداری منطقه 20 برپا شد.

به همت اداره آموزشهای شهروندی ناحیه هفت ودر راستای اجرای طرح آموزشهای شهروندی، ایستگاه آموزش شهروندی درروستاهای غنی اباد، قمی آباد، قلعه نور اشرف آباد با هدف ارائه آسان و سریع اطلاعات لازم به شهروندان، تبادل اطلاعات و آگاهی از نیازهای آموزشی شهروندان، ارتقای سطح مشارکت شهروندان و ارتقای فرهنگ شهروندی بر پایه گسترش فعالیتهای آموزش محور برپا شد.

در این ایستگاهها بروشورهای مختلف با موضوعات فرهنگی، سلامت، عملکرد حوزه های شهرداری، 137،1888، بین اهالی روستا توزیع شد.