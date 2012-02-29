تحریمها ظرفیت و قدرت ایران را تقویت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، کین ایچی کومانو صبح چهارشنبه در نشست با استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیتهای بالای استان بوشهر در منابع نفت و گاز و پتروشیمی اظهار داشت: این استان دارای قابلیتهای زیادی در بخشهای کشاورزی، صیادی، تجارت و بازرگانی است.



وی ادامه داد: تحریمهای اعمال شده علیه ایران پایدار نخواهد بود و شرکتهای اقتصادی ژاپن روابط اقتصادی خود را با ایران حفظ خواهند کرد تا پس از فروکش شدن سیاستهای موجود، روابط دو کشور تقویت شود.



سفیر ژاپن ادامه داد: کمپانیهای بزرگ جهان خصوصا کمپانیهای بزرگ ژاپنی با وجود تحریمها و در حالیکه داد و ستد‌ آنها با همه کشورهای جهان از جمله آمریکا چشمگیر است در ایران نیز مشغول به کار هستند.



وی سابقه روابط بین دو کشور ایران و ژاپن را مربوط به 130 سال پیش دانست و گفت: نخستین سفر رسمی ژاپنی‌ها به ایران از طریق بندر بوشهر صورت گرفته است.



کومانو با اشاره به علاقه بسیار زیاد ژاپنیها به مصرف آبزیان دریایی گفت: در حال حاضر 40 درصد حجم تجارت صیادی جهان به ژاپن وارد می‌شود که بازار ژاپن روی صنعت میگوی پروشی بوشهر نیز بازاست.



وی با تبریک اتصال نیروگاه اتمی بوشهر به شبکه برق سراسری اضافه کرد: با توجه به میزان بالای مصرف برق در استان بوشهر، راه‌اندازی و بهره‌برداری از این نیروگاه تاثیر بسیار زیادی در تامین برق این منطقه خواهد داشت.



سفیر ژاپن خواستار تحکیم روابط اقتصادی بین ایران و ژاپن شد و افزود: با توجه به عضویت ژاپن در سازمان تجارت جهانی، فعالیت اقتصادی با کشورهای مختلف از سیاست های این کشور است.



سفیر ژاپن روزهای نهم و دهم اسفند در استان بوشهر حضور دارد و شرکت در کارگروه اقتصادی استان بوشهر، دیدار با استاندار بوشهر، بازدید از تاسیسات بندری و کشتی‌سازی صدرا، پارک علم و فناوری خلیج‌فارس و همچنین دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر، بازدید از فازهای 6، 7 و 8 پارس‌جنوبی، پتروشیمی برزویه، شهرتاریخی سیراف، از برنامه‌های مهم سفر وی به استان بوشهر است.