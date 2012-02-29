شور انتخاباتی در کرمان موج می زند

سید مرتضی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در ایام تبلیغات کاندیداهای انتخابات مجلس هستیم گفت: شور انتخاباتی کرمان را در برگرفته است.

حسینی با اشاره به نصب 64 تابلو تبلیغاتی در شهر کرمان گفت: کاندیداها و طرفداران آنها تبلیغات خود در محل در نظر گفته شده انجام دهند تا شاهد تبلیغاتی سالم و پرشور در شهری زیبا باشیم.

وی یادآور شد: برای حفظ زیبایی و نظافت شهر تابلوهایی چهاروجهی، بنر و همچنین تابلوهایی در نقاط مختلف شهر کرمان از جمله تقاطع ها و میادین نصب شده است.

حسینی گت: هدف از نصب بنرها و تابلو درسطح شهر کرمان حفظ نظافت و زیبایی شهر است.

وی بر لزوم حضور حداکثری مردم در انتخابات تاکید کرد و افزود: انتخابات اخیر بسیار حساس است و دشمنان چشم طمع به این انتخابات دوخته اند.

حسینی گفت: مردم با شرکت در انتخابات توطئه های دشمنان را نابود کرده و اقتدار ملی ایران اسلامی را به همگان نشان می دهند.