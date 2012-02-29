جذب هیئت علمی جوان در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن ابوالقاسمی روز چهارشنبه در جشنواره اصلاحات در آموزش پزشکی افزود: دانشکده پزشکی می تواند اخلاق حرفه ای را در مراکز بهداشتی و درمانی نهادینه کند.

وی افزود: ما باید دانشجوی پزشکی متفاوتی با دیگر مراکز تربیت کنیم که نگاهش خدمت به مردم باشد و منافع جمع را به منافع شخصی ترجیح دهد. باید علاوه بر بازبینی و اصلاحات در آموزش پزشکی به بازبینی در اخلاق حرفه ای هم اقدام کنیم تا آموزش بهتری داشته باشیم.

ابوالقاسمی یادآور شد: بازبینی در آموزش پزشکی باید در دوره های تخصصی پزشکی نیز تسری پیدا کند و دانشگاههای دیگر و اسناد بالادستی نیز از این موضوع مطلع شوند و اساتید این موضوع را به طور جدی پیگیری کنند.

وی با تاکید بر اینکه تغییر در آموزش پزشکی باید به آنچه مشکل عموم مردم است، بپردازد، گفت: پزشکی عمومی ما باید نیازهای اساسی مردم را پاسخ دهد و بر مشکلات عمومی مسلط باشد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به ایجاد مراکز تندرستی در دانشگاه گفت: این مراکز باید به سرعت ایجاد شود تا بتواند در پیشگیری قدم اول را برداشت. این موضوعات در کنار ادغام خدمات بهداشتی - درمانی با آموزش که در سالهای دهه 60 انجام شد می تواند به تولید علم، فعالیت های پژوهشی و ارائه بهتر خدمات بیانجامد.

وی با تاکید بر جذب منابع مالی جدید برای دانشگاه گفت: با جذب گرانت های پژوهشی از منابع خارج از دانشگاه، بهتر شدن وضعیت بیمارستانها تا حدی که در شأن مردم باشد و توانمند کردن بیمارستان ها در حوزه مالی می تواند به این موضوع کمک کند.

ابوالقاسمی یادآور شد: برای تمام وقت شدن هیئت علمی اولویت ما نسل جوان فارغ التحصیلان است و از عضویت آنها در هیئت علمی به خوبی حمایت می کنیم.

وی از انتخاب مدیر گروه برای گروه های فوق تخصصی پزشکی خبر داد و گفت: گروه های تخصصی و فوق تخصصی ساماندهی می شوند و می توانیم با کمک آنها زمینه را برای جذب دانشجویان خارجی فراهم کنیم.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین به تدوین آیین نامه جذب دانشجویان خارجی در شورایعالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و گفت: امیدواریم با تدوین این آیین نامه، در حوزه بین الملل نیز تقویت شویم.