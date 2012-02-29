آغاز نوسازی مینی بوس های فرسوده شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان سنندجی با بیان این که تا روز گذشته مراحل اسقاط و نوسازی 4 دستگاه مینی بوس اجرایی شده است گفت : امیدواریم تا پایان سال بخش قابل توجهی از مینی بوس های فرسوده شهر تهران مورد نوسازی قرار گیرند .

وی ادامه داد: براساس توافقات صورت گرفته برای نوسازی هر مینی بوس فرسوده 10 میلیون تومان شهرداری و 10 میلیون تومان هم سازمان محیط زیست به عنوان کمک بلاعوض اختصاص خواهند داد.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی گفت: همچنین مقرر شده تا 20 میلیون هم وام توسط سازمان نوسازی ناوگان برای نوسازی مینی بوس های فرسوده اختصاص یابد و 3 میلیون تومان هم هم ستاد نوسازی بابت اسقاط مینی بوس ها پرداخت کند.

سنندجی خاطر نشان کرد: با تسهیلات در نظر گرفته شده مالکان مینی بوس های فرسوده با آروده بسیار کم و در حدود 3.5 میلیون تومان می توانند به راحتی خودروهای خود را مورد نوسازی قرار دهند تا ضمن ارتقای سطح خدمات رسانی به شهروندان ، شاهد کاهش تولید آلایندگی هوا توسط مینی بوس های فرسوده در شهر باشیم.