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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۲۷

یک مقام مسئول در شهرداری:

آغاز نوسازی مینی بوس های فرسوده شهر تهران

آغاز نوسازی مینی بوس های فرسوده شهر تهران

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه گفت: اولین سری مینی بوس های فرسوده پایتخت در حال نوسازی هستند و در تلاشیم تا 1250 مینی بوس شهر تهران را که تمامی آنها فرسوده اند مورد نوسازی قرار دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان سنندجی با بیان این که تا روز گذشته مراحل اسقاط و نوسازی 4 دستگاه مینی بوس اجرایی شده است گفت : امیدواریم تا پایان سال بخش قابل توجهی از مینی بوس های فرسوده شهر تهران مورد نوسازی قرار گیرند .

وی ادامه داد: براساس توافقات صورت گرفته برای نوسازی هر مینی بوس فرسوده 10 میلیون تومان شهرداری و 10 میلیون تومان هم سازمان محیط زیست به عنوان کمک بلاعوض اختصاص خواهند داد.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی گفت: همچنین مقرر شده تا 20 میلیون هم وام توسط سازمان نوسازی ناوگان برای نوسازی مینی بوس های فرسوده اختصاص یابد و 3 میلیون تومان هم هم ستاد نوسازی بابت اسقاط مینی بوس ها پرداخت کند.

سنندجی خاطر نشان کرد: با تسهیلات در نظر گرفته شده مالکان مینی بوس های فرسوده با آروده بسیار کم و در حدود 3.5 میلیون تومان می توانند به راحتی خودروهای خود را مورد نوسازی قرار دهند تا ضمن ارتقای سطح خدمات رسانی به شهروندان ، شاهد کاهش تولید آلایندگی هوا توسط مینی بوس های فرسوده در شهر باشیم.

کد مطلب 1547023

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