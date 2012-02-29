جانبازان شیمیایی تهران قهرمان مسابقات دارت کشور شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، 85 جانباز شیمیایی در قالب 23 تیم از 21 استان در رقابتهای دارت قهرمانی کشور با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در این رقابتها که در شهرستان چابهار برگزار شد تیمهای تهران، گلستان و شهرستانهای استان تهران به ترتیب اول تا سوم شدند.

جدول رده بندی انفرادی رقابتهای دارت جانبازان کشور به این شرح است:

در کلاس ریوی شدید، محسن جواهری، محمدحسین سررشته وسید اسد حسینی مفرد هر سه از تهران و در کلاس ریوی خفیف، علی نوروزی نیا از خوزستان، حمیدرضا نعیمی از شهرستانهای استان و ولی الله فلاح از گیلان حائز رتبه های برتر شدند.

همچنین در کلاس چشمی شدید یوسف علوی از زنجان، عبدالرضا عادلی از اصفهان و مهران مستمند از فارس و در کلاس چشمی متوسط موسی جندقی از گلستان، باقر مظفری از اصفهان و جمشید مظفری از استان مرکزی رتبه های برتر را از آن خود کردند.

قهرمانی مسابقات واترپلو نوجوانان کشور از آن تهران شد

تیم تهران با شکست تیم اصفهان در دیدار نهایی مسابقات واترپلو نوجوانان کشور در رده سنی 12-11 سال، فاتح این رقابتها شد.

دیدار نهایی مسابقات واترپلو نوجوانان کشور رده سنی 12-11 سال سه شنبه شب میان تیمهای تهران و اصفهان در استخر مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد که طی آن تیم تهران با برتری 7 بر 5 مقابل حریف، عنوان قهرمانی این رقابتها را از آن خود کرد و تیم اصفهان دوم شد.

در دیدار رده بندی تیم تبریز با برتری 4 بر 2 مقابل ارومیه سوم شد و تیم ارومیه در جایگاه چهارم ایستاد.

در سایر دیدارها نیز خراسان رضوی 4 بر یک از سد فارس گذشت و کرمانشاه 5 بر 2 توابع تهران را شکست داد.

بدین ترتیب در پایان این دوره از مسابقات تیمهای خراسان، فارس، کرمانشاه و توابع تهران در رده های پنجم تا هشتم ایستادند.

مسابقات واترپلو قهرمانی نوجوانان کشور رده سنی 12- 11 سال از روز شنبه ششم اسفندماه با حضور 9 تیم آغاز شده بود و سه شنبه شب با برگزاری مراسم اختتامیه و اهدا جام قهرمانی به تیم برتر این مسابقات به پایان رسید.

سه کشتی ‌گیر تهرانی برای اعزام به مسابقات قزاقستان انتخاب شدند

سه کشتی گیر تهرانی در قالب تیمهای ملی آزاد و فرنگی به مسابقات گزینشی المپیک لندن در قزاقستان اعزام می شوند.

با اعلام رسول خادم مدیر تیمهای ملی، کشتی گیران آزاد و فرنگی کار اعزامی به رقابتهای گزینشی المپیک در قاره آسیا در کشور قزاقستان معرفی شدند.

حمید سوریان و فرشاد علیزاده به ترتیب در اوزان 55 و 74 کیلوگرم کشتی فرنگی و حسن رحیمی در وزن 55 کیلوگرم کشتی آزاد نمایندگان تهران در مسابقات قزاقستان خواهند بود.

با اعلام مدیر تیمهای ملی همزمان با رقابتهای گزینشی در قزاقستان اردوی تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی در این کشور دنبال می ‌شود تا کشتی گیرانی که موفق به کسب سهمیه المپیک شده اند در این رقابتها حریفان خود را آنالیز کنند.

تا کنون چهار سهمیه المپیک در کشتی آزاد و سه سهمیه در کشتی فرنگی برای کشورمان به ارمغان آمده است.

داوران تهرانی در مسابقات بین المللی کشتی جام تختی قضاوت خواهند کرد

17 داور تهرانی در رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام تختی که در تهران برگزار می شود قضاوت می کنند.

مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد جایزه بزرگ فیلا جام جهان ‌پهلوان غلامرضا تختی طی روزهای 20 و 21 اسفندماه در سالن دوازده هزار نفری آزادی تهران برگزار می شود که 31 داور از سراسر کشور قضاوت این رقابت ها را برعهده دارند.

تهران با داشتن 17 داور در این رقابتها بیشترین نماینده در میان داوران را دارد.

عزیزاله اطاعتی، اصغر رامبد، عین‌اله محمدی، طاهر محمدعلی زنگنه، علی‌اکبر طهماسبی، میرزآقا احمدی، سید محمد عابد هاشمی‌نسب، اصغر محمدی، حمید امامی، علی‌اکبر صوفی، ناصر فروتن، بابک امجدی، محمدحسین تقوی، عیسی ایرانی، سهراب دهقان، مهدی آقاولی، مسعود رستمی پور داوران تهرانی هستند که در این رقابتها قضاوت می کنند.

استان تهران به دلیل داشتن بیشترین تعداد داور ملی و بین المللی قطب داوری کشتی در کشور محسوب می شود.