  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۳۸

رجب زاده:

انقلاب ایران متکی به مردم است

هشترود - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی هشترود گفت: انقلاب ما متکی به مردم است و مردم هم در تمامی صحنه‌ها انقلاب را همراهی کرده‌اند و در 12 اسفند هم عهد و پیمانی دوباره با آرمانهای امام و شهدا خواهند بست.

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر رجب‌زاده روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: انتخاب فردی اصلح و شایسته برای حضور در مجلس شورای اسلامی یک وظیفه شرعی است و مردم باید در صحنه انتخابات حضور پرشور داشته باشند.

وی گفت: تعهد و تخصص دو شرط لازم برای نماینده اصلح است و مردم باید در انتخاب نماینده این شرط را لحاظ بکنند زیرا عقلا و شرعا در مقابل انتخاب خود باید پاسخگو باشیم.
 
رجب‌زاده افزود: نمایندگان باید به مسائل و مشکلات دید ملی و کشوری داشته باشند دید منطقه‌ای کار نماینده نیست بلکه نماینده موفق کسی است که بتواند مشکلات و مسائل منطقه خود را در قالب طرحهای ملی بیاورد.
 
وی، حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رای را باعث یاس و ناامیدی دشمنان دانست و گفت: دشمنان با تبلیغات چندین ماهه خود قصد کمرنگ کردن انتخابات را دارند اما مردم هوشیار و انقلابی ایران با شرکت گسترده خود در انتخابات دشمنان را از این هم مایوس‌تر خواهند کرد.
 
رجب زاده افزود: انقلاب ما متکی به مردم است و مردم هم در تمام صحنه‌ها انقلاب را همراهی کرده‌اند و در 12 اسفند هم همراهی دوباره و عهد و پیمانی دوباره با آرمان‌های امام شهدا خواهند بست.
کد مطلب 1547025

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها