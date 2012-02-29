انقلاب ایران متکی به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر رجب‌زاده روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: انتخاب فردی اصلح و شایسته برای حضور در مجلس شورای اسلامی یک وظیفه شرعی است و مردم باید در صحنه انتخابات حضور پرشور داشته باشند.

وی گفت: تعهد و تخصص دو شرط لازم برای نماینده اصلح است و مردم باید در انتخاب نماینده این شرط را لحاظ بکنند زیرا عقلا و شرعا در مقابل انتخاب خود باید پاسخگو باشیم.

رجب‌زاده افزود: نمایندگان باید به مسائل و مشکلات دید ملی و کشوری داشته باشند دید منطقه‌ای کار نماینده نیست بلکه نماینده موفق کسی است که بتواند مشکلات و مسائل منطقه خود را در قالب طرحهای ملی بیاورد.

وی، حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رای را باعث یاس و ناامیدی دشمنان دانست و گفت: دشمنان با تبلیغات چندین ماهه خود قصد کمرنگ کردن انتخابات را دارند اما مردم هوشیار و انقلابی ایران با شرکت گسترده خود در انتخابات دشمنان را از این هم مایوس‌تر خواهند کرد.