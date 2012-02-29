آخرین تصاویر تظاهرات ضد دولتی در یونان/ مردم ساکت نمی نشینند

پارلمان یونان شب گذشته با بی اعتنایی به تظاهرات مردم دور جدیدی از طرح های ریاضت اقتصادی را در راستای تلاشها برای دریافت کمکهای بین المللی به منظور جلوگیری از ورشکستگی در ماه مارس تصویب کرد و موافقت خود را با کاهش حقوق افراد بازنشسته اعلام کرد.

احزاب مخالف یونان حمایت خود را از طرح دولت موقت "لوکاس پاپادموس" اعلام کرده و این لایحه با 202 رای موافق در برابر 80 رای مخالف تصویب شد.

این طرح پس از موافقت پارلمان آلمان با اعطای دومین بسته وامی به میزان 130 میلیارد یورو (173 میلیارد دلار) به یونان در روز دوشنبه و در پی هشدار "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان به قانونگذاران در این باره که رها کردن یونان به حال ورشکستگی "غیر مسئولانه" است، تصویب شد.

با وجود تلاش سران اتحادیه اروپا برای کمک به یونان و جلوگیری از سرایت بحران این کشور به دیگر مناطق این اتحادیه، کارشناسان بخت اندکی را برای موفقیت آمیز بودن طرحهای ارائه شده متصور هستند.

بدلیل بدهی های سنگین دولت یونان و اوضاع نابسامان اقتصادی در این کشور، ارائه بسته جدید مالی منطقه یورو به ارزش 170 میلیارد دلار برای کمک به دولت یونان از اکتبر سال گذشته تاکنون به تعویق افتاده است.