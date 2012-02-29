به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفترحضرت آیت الله خامنه ای، رهبرمعظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم و خانواده های معظم شهیدان و ایثارگران، حساسیت انتخابات روز جمعه را بیشتر از انتخابات دوره های قبل دانستند و با اشاره به اهمیت بسیار زیاد حضور گسترده مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تأکید کردند: به لطف الهی، ملت ایران در انتخابات روز جمعه، سیلی سخت تر از سیلی 22 بهمن به چهره استکبار خواهد زد و عزم و اراده مستحکم خود را به رخ دشمن خواهد کشید تا جبهه استکبار بداند که در مقابل این ملت، کاری از پیش نخواهد برد.

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