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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۱۹

حضرت آیت الله خامنه‌ای:

ملت ایران در انتخابات روز جمعه سیلی سخت‌تری به استکبار خواهد زد

ملت ایران در انتخابات روز جمعه سیلی سخت‌تری به استکبار خواهد زد

رهبر معظم انقلاب در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم و خانواده های معظم شهیدان و ایثارگران تصریح کردند: ملت ایران در انتخابات روز جمعه، سیلی سخت تر از سیلی 22 بهمن به چهره استکبار خواهد زد و عزم و اراده مستحکم خود را به رخ دشمن خواهد کشید.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفترحضرت آیت الله خامنه ای، رهبرمعظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم و خانواده های معظم شهیدان و ایثارگران، حساسیت انتخابات روز جمعه را بیشتر از انتخابات دوره های قبل دانستند و با اشاره به اهمیت بسیار زیاد حضور گسترده مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تأکید کردند: به لطف الهی، ملت ایران در انتخابات روز جمعه، سیلی سخت تر از سیلی 22 بهمن به چهره استکبار خواهد زد و عزم و اراده مستحکم خود را به رخ دشمن خواهد کشید تا جبهه استکبار بداند که در مقابل این ملت، کاری از پیش نخواهد برد.

مشروح خبر و تصاویر تکمیلی متعاقبا منتشر خواهد شد.

کد مطلب 1547027

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