به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه برخی از کتب حوزههای علمیه خواهران سالها قبل تالیف شده و برخی از سرفصلها نیز فاقد منبع هستند، دفتر تدوین متون حوزههای علمیه خواهران به بازنگری و اصلاح متون اقدام کرده است.
از آنجایی که مدارس علمیه خواهران سطح دو (کارشناسی) در مناطق مختلف کشور پراکنده هستند، اکتفا به اعلام منابع برای سرفصلها در برخی مناطق مشکلساز است و براین اساس تهیه منبع درسی برای اینگونه دروس سطح دو در دستور کار دفتر تدوین متون حوزه علمیه خواهران قرار گرفت.
دفتر تدوین متون حوزههای علمیه خواهران همچنین به تهیه کتاب برای آن دسته از دروس سطح سه (کارشناسی ارشد) که ضرورت تدوین کتاب برای آنها وجود داشته اقدام کرده است که تدوین برخی از این کتب به پایان رسیده و برخی دیگر نیز در حال انجام است.
یکی از کتب سطح دو که در دستور کار دفتر تدوین متون حوزه های علمیه خواهران قرار گرفته است کتاب روش تحقیق است که کار تالیف آن با محتوای جدید به پایان رسیده و در مرحله کنترل نهایی است که به زودی به چاپ خواهد رسید.
کتاب سیره زندگانی حضرت زهرا(س) نوشته حجتالاسلام سیدمنذر حکیم نیز از دیگر کتابهایی است که تالیف آن به پایان رسیده است و در مرحله نظارت علمی از سوی حجتالاسلام شیخ هادی یوسفی غروی قرار دارد.
همچنین برای کتاب تاریخ فرهنگی سیاسی معاصر مورد استفاده در حوزههای علمیه خواهران که حدود 15 سال قبل تالیف شده است، با هماهنگی گروه تاریخ معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران، سرفصلهای جدیدی برای تالیف کتاب جدید این درس تعیین شد و کار تالیف آن بر عهده دکتر لکزایی نهاده شد که کار نظارت علمی بر این اثر نیز بر عهده دکتر میراحمدیان قرار گرفت.
در همین حال کتاب قرآن و عهدین از سوی حجتالاسلام صادقی در دست تالیف قرار دارد و کتاب تاریخ تشیع نیز با سرفصلهای جدید جای کتاب قدیمیتر با همین نام را خواهد گرفت.
در مقطع سطح سه (کارشناسی ارشد) حوزههای علمیه خواهران کتاب زبان تخصصی برای رشته تفسیر و علوم قرآنی به صورت آزمایشی مورد استفاده قرار گرفته تا پس از مشخص شدن اشکالات و با استفاده از تجربه تالیف کتاب، برای سایر رشتهها نیز کتاب زبان تخصصی تدوین شود.
کتاب عقاید خاصه امامیه نیز برای این مقطع تالیف آن به پایان رسیده است و مراحل نهایی صفحهآرایی را طی میکند. این کتاب در رشتههای مختلف تفسیر و علوم قرآنی، فقه و اصول، ادبیات عرب و مطالعات اسلامی زنان مورد استفاده قرار میگیرد که نوشته حجتالاسلام فرمانیان است و با نظارت علمی حجتالاسلام زندی و نظارت ادبی استاد جواد طاهر از اساتید عربزبان، به زبان عربی نگارش یافته است.
به گزارش مهر، کار تالیف کتاب فلسفه دین و مسائل جدید کلامی نیز آغاز شده و مراحل ابتدایی را میگذراند؛ این کتاب ویژه طلاب رشتههای کلام اسلامی و فلسفه اسلامی از سوی حجتالاسلام خسروپناه نوشته میشود و حجتالاسلام پارسانیا نظارت علمی و حجتالاسلام بالوئیان آموزشیسازی آن را زیرنظر مولف برعهده دارد.
کار تالیف کتاب تاریخ فلسفه اسلامی برای رشته فلسفه اسلامی نوشته حجتالاسلام ایزدپناه به اتمام رسیده و به زودی نظارت علمی آن به انجام خواهد رسید.
همچنین با توجه به حجیم بودن کتاب علمالنفس نوشته حجت الاسلام فیاضی و اینکه این کتاب فاقد برخی سرفصلهای درس علم النفس فلسفی در رشته فلسفه بود، با مولف این کتاب رایزنی شده تا کتاب جدیدی با سرفصلهای مدنظر حوزههای علمیه خواهران به نگارش درآورد که کار آماده سازی آن در حال انجام است.
به گزارش مهر، پیش از این کار تدوین و تهیه متون آموزشی حوزههای علمیه خواهران در حوزه معاونت پژوهش این بخش انجام میپذیرفت اما از حدود یک سال پیش این کار به عهده معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران نهاده شده است.
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