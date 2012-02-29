اتحاد 18 نماینده خوزستان رمز توسعه استان است

رامی علاسوند مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای شرکت در انتخابات چندان به دنبال برد و باخت نیستم. خیلیها سعی و تلاششان این است که به هر قیمتی به مجلس راه یابند، اما من اگر هم به مجلس راه نیابم، راضی هستم، زیرا به تکلیف خود عمل کرده ام و در صورت پیروزی نیز به ادای تکلیف خود می پردازم.

علاسوند خود را یک کاندیدای مستقل معرفی کرد و افزود: برای حضور در لیست گروه های سیاسی با من مذاکراتی شد، اما من ترجیح می دهم به عنوان کاندیدای مستقل در انتخابات شرکت کنم. به نظر من حضور در لیستهای سیاسی باعث می شود نماینده در دوران نمایندگی بیش از هر چیز به برآورده کردن نگاه و نظرات حامیان خود توجه کند و از وظایف اصلی نمایندگی باز بماند.



وی عنوان کرد: من دید استراتژیک به استان خوزستان دارم. درست است که من از اهواز کاندیدا شده ام، ولی تنها اهواز را در نظر نمی گیرم. کسی که بخواهد فقط نماینده اهواز باشد، کارش هیچ حاصلی حتی برای اهواز نخواهد داشت. 18 نماینده ای که مردم استان با شور و شعور خود انتخاب می کنند و به مجلس می فرستند، همگی باید دیدشان خوزستان باشد.



نامزد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از مطبوعات و رسانه ها خواست نمایندگان را در خصوص عملکرد خویش به طور مداوم مورد پرسش و حتی چالش قرار دهند و افزود: نماینده باید در قبال مطبوعات پاسخگو باشد. همان طور که انتظار داریم رسانه ای در ایام انتخابات بیاید و با ما مصاحبه کند، بعد از حضور در مجلس نیز باید بپذیریم که بتواند از ما سوال کند. رسانه ها واسطه ارتباط با مردمند و نماینده باید در قبال عملکردش به رسانه و مردم پاسخگو باشد.