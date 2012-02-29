کاظم راست‌گفتار در این ارتباط با زمان اکران "چک" به خبرنگار مهر گفت: پخش این فیلم برعهده هدایت فیلم است و ما متقاضی نمایش "چک" در نوروز 91 هستیم. البته خیلی فیلم‌های دیگر نیز همین شرایط را دارند. امیدوارم آقایان در شورای صنفی نمایش با وسعت نظر فراتر از توصیه‌ها و نفوذ شخصی انتخاب‌های نوروز را انجام دهند.

وی افزود: این فیلم 6 ماه است گه پروانه نمایش دارد و در نوبیت اکران قرار گرفته است. "چک" یک فیلم کمدی و به دور از ابتذال است و به نوعی یک اثر سالم و شریف به شمار می‌رود. ما در این فیلم مسئله‌ای را مطرح می‌کنیم که معضل اساسی روزگار ما است. حرف اصلی این فیلم همدلی همه مردم ایران علی‌رغم تفاوت‌های فرهنگی است. "چک" می‌تواند یک فیلم خوب برای ایام نوروز باشد.

راست‌گفتار درباره شروع سریال "خوایگاه" گفت: هم اکنون پیش تولید این مجموعه آغاز شده‌است و به زودی بازیگران را انتخاب می‌کنیم. سال آینده این سریال را که کاری در ارتباط با جوانان است کلید می‌زنیم. تهیه‌کننده "خوابگاه" بهزاد هاشمی است و تولید آندر دفتر آفتاب نگاران انجام می‌شود.