به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خالد اقتصاد دان بازنشسته در اونتارو اظهار داشت: من محصولات اقتصادی اسلامی را به عنوان زیرمجموعه اخلاق و سرمایه گذاری مسئولیت پذیرانه تلقی می کند.

درحال حاضر بسیاری از مسلمانان کانادایی که خواستار سرمایه گذاری هستند در بخشهای معدنکاری، جنگلداری و تکنولوژی را در نظر می گیرند.

نظام محصولات اقتصادی اسلامی و بانکداری اسلامی درحال حاضر در کشورهای بسیاری در جهان درحال اجرا است و این امر موجب شده که اقتصاد اسلامی در صنعت اقتصاد جهانی رشد بسیار سریعی داشته باشد.

درحال حاضر همزمان با افزایش رشد جمعیت مسلمان در کانادا، تقاضا برای سرمایه گذاری های شرعی افزایش یافته است.

براساس اظهارات یکی از مدیران شرکت سهامی آمنه در کانادا، قرار است در آینده تعداد محصولات اقتصادی اسلامی افزایش یابد چرا که همزمان با افزایش تعداد مسلمانان، تقاضا برای این محصولات نیز افزایش یافته است.

مسلمانان کانادا حدود 8/2 درصد از جمعیت 8/32 میلیونی این کشور را تشکیل داده اند و اسلام دومین دین بزرگ پس از مسیحیت کاتولیک محسوب می شوند.

براساس تحقیقات اخیر انجمن دین و زندگی پیو، مسلمانان تا سال 2030 حدود6/6 درصد از جمعیت این کشور را تشکیل خواهند داد.

فعالیتهای صنعت بانکداری اسلامی از سه دهه پیش قوت گرفت و اکنون با رشد چشمگیر خود توجه سرمایه گذاران و بانکداران بسیاری را در سراسر دنیا به خود جلب کرده است.

درحال حاضر حدود 300 بانک اسلامی و موسسه اقتصادی در سراسر جهان فعال هستند که پیش بینی می شود داراییهای آنها تا یک سال دیگر به یک تریلیون دلار برسد.