کشف یک آنفلوآنزای جدید در خفاشها

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از کشف آنفلوآنزا در پرندگان، سگها، اسبها، فوکها، نهنگها و خوک اکنون محققان مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در آمریکا در یک کشف غیرمنتظره در خفاشها هم ردپایی از ویروس آنفلوآنزا را یافتند. هنوز مشخص نیست که خطر آلوده شدن انسان از خفاشها وجود دارد یا خیر. اما این بدان معنی نیست که خفاشهای آلوده هیچ خطری برای سلامت انسان ندارد.

در حدود 5 سال قبل، ویروس شناسان روس در خفاشها نیز به دنبال آنفلوآنزا گشتند اما نتوانستند هیچ ردپایی از این ویروس در بدن این پستاندار پرنده پیدا کنند.

این ویروس جدید که در خفاشها پیدا شده بسیار تحریک پذیر است. به طوریکه برخلاف آنچه که به طور معمول در مورد ویروسهای آنفلوآنزا دیده می شود، این دانشمندان هنوز نتوانسته اند آن را در تخم مرغ یا در سلول انسانی کشت داده شده رشد دهند.

براساس گزارش CBS، این دانشمندان در یک پایگاه بین المللی دور افتاده در گواتمالا 360 نمونه خفاش را برای یافتن ویروسهای آنفلوآنزا مورد بررسی قرار دادند.