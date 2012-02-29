عملیات اجرایی راه آهن شیراز- بوشهر- عسلویه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون وزیر راه و شهرسازی در مراسم آغاز عملیات اجرایی خط آهن شیراز- بوشهر- عسلویه، گفت: این خطر آهن اولین پروژه ریلی در کشور است که توسط بخش خصوصی و به شکل فاینانس اجرایی می‌شود.

احمد صادقی با بیان اینکه طی دولت نهم و دهم توجه به راه‌ها در اولویت خاصی قرار گرفته، یادآور شد: در حال حاضر 25 هزار کیلومتر انواع راه در کشور موجود است که از این میزان بیش از پنج خط ریلی با طول یک هزار و 920 کیلومتر در استان فارس اجرا و یا در دست اجراست.

وی ادامه داد: تا قبل از دولت نهم 9 هزار کیلومتر راه آهن در کشور وجود داشت که در حال حاضر این میزان به 12 هزار کیلومتر افزایش یافته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: پیش بینی ما این است که تا پایان دولت دهم تمامی استا های کشور به خطوط ریلی متصل خواهند شد.