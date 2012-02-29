نمایندگان قم در مجلس هشتم اهل اقدام و عمل بودند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی بنایی شامگاه سهشنبه در جمع هیئتهای مذهبی استان قم که در حسینیه سید حسن قم برگزار شد، در سخنانی با بیان اینکه در هیچ کجای کشور بین هیئتهای مذهبی و مسئولان چنین ارتباط تنگاتنگی که در قم وجود دارد دیده نمیشود افزود: این امر باعث تبادل نظرات و بیان مشکلات به منظور مرتفع شدن آنها مفید و تأثیرگذار است.
وی افزود: هیئتهای مذهبی در استان قم از ظرفیتهای بسیار بالایی برخوردار هستند و مدیران این هیئتها نیز از بهترین مدیران مردمی بوده که به طور خودجوش طی سالیان دراز تجربه و همچنین اعتماد مردم را بدست آوردند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: احترامی که مردم به هیئتیها میگذارند یک احترام خاصی است و به نوعی سرمایهای برای هیئتها به شمار میرود.
نباید در مجلس دچار افراط و تفریط شد
وی با بیان اینکه مشی قم در مجلس یک مشی اعتدالی است افزود: نباید در مجلس دچار افراط و تفریط شد و این مشی اعتدالی است که میتواند کشور را در برههها سخت و حساس نجات دهد.
بنایی با بیان اینکه در طول دوره مجلس هشتم نمایندگان قم اهل اقدام و عمل بودند افزود: با همت نمایندگان قم در مجلس مشکلات مردم استان به طور جدی دنبال شد.
وی در ادامه با اشاره به تخریب در عرصه انتخابات افزود: مردم قم اهل بصیرت هستند و اگر مردمی منفعل بودند این هجم تبلیغات و تخریب علیه نمایندگان آنها صورت نمیگرفت و این تهاجمها نشان دهنده اهمیت کار نمایندگان قم است.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی افزود: قمیها در همه مسائل پیرو مراجع هستند و به مسائل حاشیهای توجهی نمیکنند.
انتخابات سرمایه اجتماعی کشور است
حجت الاسلام بنایی در سخنانی انتخابات را سرمایهای اجتماعی برای کشور برشمرد و افزود: حرکت مردم قم در صحنههای اجتماعی همواره برای کشور دارای پیام بوده است که در انتخابات روز 12 اسقند نیز مردم قم نشان خواهند داد که به خادمین خود وفادار هستند.
وی عنوان کرد: اگر نمایندگان قم در مجلس به دنبال سیاسی کاری بودند امروز نمیتوانستند کارنامهای خدمات خود را به مردم ارائه کنند.
قم - خبرگزاری مهر: نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: در طول دوره مجلس هشتم نمایندگان قم اهل اقدام و عمل بودند و مشکلات مردم استان به طور جدی دنبال شد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی بنایی شامگاه سهشنبه در جمع هیئتهای مذهبی استان قم که در حسینیه سید حسن قم برگزار شد، در سخنانی با بیان اینکه در هیچ کجای کشور بین هیئتهای مذهبی و مسئولان چنین ارتباط تنگاتنگی که در قم وجود دارد دیده نمیشود افزود: این امر باعث تبادل نظرات و بیان مشکلات به منظور مرتفع شدن آنها مفید و تأثیرگذار است.
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