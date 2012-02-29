به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری در محل استانداری تهران در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر اینکه آیا یک نفر می تواند نماینده 30 کاندیدا در سر صندوق های رای باشد، گفت: این وضع در شرایطی مقدور است که هر کدام از آن کاندیداها به طور جداگانه این فرد را به عنوان نماینده خود برای حضور در سر صندوق رای معرفی کنند.

تمدن در تشریح آخرین وضعیت حوزه های انتخابیه استان تهران در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: جمع کل کاندیداهایی که در استان تهران رقابت می کنند تا این لحظه برابر 639 نفر است که547 نفر آنها در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر با هم رقابت می کنند.



استاندار تهران در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه تعداد افرادی که از ادامه کاندیداتوری انصراف داده اند چه تعداد است، 1070 نفر برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس نهم در استان تهران ثبت نام کرده اند که در مراحل مختلف تاکنون 71 نفر انصراف داده اند البته 63 نفر ازاین تعداد مربوط به شهر تهران بوده است.



تمدن در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر تفکیک کاندیداها به لحاظ جنسیتی نیز گفت: 98 نفر زن و 523 نفر مرد در استان تهران با یکدیگر رقابت می کنند همچنین جوانترین کاندیدا درتهران 30 ساله و مسن ترین کاندیدا 75 ساله است.



وی در تشریح ترکیب کاندیداها از نظر مدرک تحصیلی در تهران گفت: فقط یک نفر از کاندیداها دیپلمه است که آن هم به واسطه شرایط خاصی که داشته از امتیازات قانونی استفاده کرده و معادل کارشناسی ارشد دریافت کرده است.



به گفته وی همچنین 2 نفر از کاندیداهای استان تهران دارای فوق دیپلم، 72 نفر دارای مدرک کارشناسی، 431 نفر کارشناسی ارشد، 122 نفر دارای مدرک دکتری و 11 نفر دارای مدرک حوزوی هستند.



استاندار تهران در تشریح ترکیب شغلی کاندیداهای این استان در انتخابات مجلس نهم نیز گفت: از 639 استان تهران 118 نفر استاد دانشگاه، 36 نفر نماینده مجلس، 37 نفر پزشک، 20 نفر روحانی، 16 نفر وکیل یا قاضی، 77 نفر فرهنگی، 195 نفر کارمند، 6 نفر نظامی، 72 نفر بازنشسته، 11 نفر بیکار، 31 نفر شغل آزاد و 20 نفر به سایر مشاغل تعلق دارند بنابراین اساتید دانشگاه و کارمندان بالاترین میزان شغلی را بین کاندیداها به خود اختصاص داده و مشاغل نظامی کمترین میزان را دارند.



تمدن تعداد کل شعب اخذ رای در استان تهران در روز 12 اسفندماه را 5 هزار و 455 شعبه اعلام کرد و گفت: 4 هزار و 979 شعبه ثابت و 476 شعبه سیار است همچنین در حوزه انتخابیه تهران 3251 شعبه اخذ رای داریم و تعداد شعب اخذ رای در تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر برابر 4 هزار و 168 شعبه اخذ رای است.



وی از همکاری 500 هزار نفر در سطح استان تهران در امر برگزاری و کمک به برگزاری انتخابات مجلس نهم خبر داد و گفت: قریب دو سوم از این 500 هزار نفر را مردم در واحد بازرسی ها، هیئت های اجرایی و نظارت تشکیل می دهند بنابراین مردم انتخابات را برگزارمی کنند.



استاندار تهران با یادآوری اینکه انتخابات در استان تهران فقط در حوزه انتخابیه پاکدشت به صورت رایانه ای یا الکترونیک برگزار می شود، گفت: اخذ رای مردم در بقیه استان تهران مانند گذشته صورت می گیرد البته فرآیند انتخابات درانتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به گونه ای است که در هر شعبه اخذ رای در هر لحظه آخرین وضعیت شعبه از نظر تعداد آرای ماخوذه و تعرفه ها به صورت الکترونیک به وزارت کشور وصل است و نتایج شمارش آرا در استان تهران به صورت عادی قرائت می شود.



وی از برگزاری انتخابات تهران در 1710 مدرسه و یکهزار مسجد خبر داد و درباره الزامی بودن داشتن کارت ملی در روز اخذ رای گفت: رای دهندگان در صورتی کارت ملی را به همراه داشته باشند راحت تر و روان تر اخذ رای از آنها صورت می گیرد این در حالی است که نداشتن کارت ملی دلیلی برای اخذ نکردن رای از مردم نیست بلکه افراد با شناسنامه تنها نیز می توانند رای دهند.



مرتضی تمدن درباره میزان مشارکت در انتخابات مجلس نهم نیز گفت: تمام شواهد حکایت از آن دارد که در نهمین دوره انتخابات مجلس شاهد حضور پرشورتر مردم نسبت به دوره های قبل خواهیم بود.



وی با بیان اینکه تعداد واجدین شرکت در انتخابات مجلس نهم در استان تهران قریب 5 میلیون نفر است، تعداد رای اولی های انتخابات مجلس نهم در سطح استان تهران بالغ بر 148 هزار نفر عنوان کرد و گفت: 107 هزار و 574 نفر در شهر تهران رای اولی هستند.



استاندار تهران در ادامه این نشست با بیان اینکه هیچ برآوردی که نشان دهنده کوچکترین مخاطره امنیتی و غیر طبیعی در حاشیه انتخابات نهمین دوره مجلس باشد گزارش نشده است، گفت: پیش بینی ما این است که انتخابات تهران درآرامترین، بهترین و پرشورترین حالت برگزار شود.



استاندار تهران همچنین زمان جمع آوری عکس و پوستر کاندیداها از سطح شهر را شنبه 13 اسفندماه اعلام کرد و در پاسخ به این پرسش که آیا کاندیداهای جدید تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان به ستاد انتخابات استان تهران معرفی شده است، گفت: تا این لحظه نام هیچ فرد جدیدی به عنوان کاندیدای جدید تایید صلاحیت شده به ستاد انتخابات استان تهران معرفی نشده است . هر چند اگر هم اضافه شود از نظر قانونی مشکلی ندارد و شورای نگهبان آزاد و مخیر است که این کار را انجام دهد ظاهرا افرادی که تایید شده اند مربوط به استان های دیگر بوده اند.





