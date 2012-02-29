ایران بزرگترین مصرف کننده ایمپلنت در خاورمیانه است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر افشین حراجی روز چهارشنبه در حاشیه برگزاری دومین کنگره بین‌المللی ایمپلنت خلیج فارس در هتل المپیک افزود: در حال حاضر برخی از سازمانهای بیمه‌گر و برخی مراکز مانند شهرداری درمان ایمپلنت را تحت پوشش قرار داده‌اند و تحریمهای اعمال شده علیه ایران هنوز تاثیری بر استفاده از این درمان در ایران نگذاشته است. البته برخی شرکتها کالاهای خود را مقداری افزایش داده‌اند.

وی درباره بهترین سن برای استفاده از ایمپلنت اظهار کرد: استفاده از ایمپلنت محدودیت سنی ندارد اما بهتر است از این روش پس از پایان سن بلوغ جسمی استفاده شود و بهترین استفاده از ایمپلنت زمانی است که دندان جانشین از بین رفته باشد.

حراجی تاکید کرد: بلافاصله پس از، از بین رفتن دندان تا سه ماه پس از این مرحله بهترین فرصت برای استفاده از ایمپلنت است.

وی درباره سابقه استفاده از ایمپلنت در ایران و جهان گفت: ایمپلنت مدرن از سال 1980 به بعد در جهان مورد استفاده قرار گرفت و پس از دهه 90 در ایران از آن بهره برده شد. البته ابتدا این کار برای جانبازان انجام شد سپس به گروه‌های مختلف جامعه گسترش یافت.

حراجی تاکید کرد: بیماران زیادی از خارج از کشور برای استفاده از درمان ایمپلنت به ایران سفر می‌کنند چرا که هزینه‌های انجام این کار در ایران یک پنجم کشورهای دیگری مانند آمریکا، امارات و اروپاست.

رئیس دومین کنگره بین‌المللی ایمپلنت خلیج فارس درباره هزینه‌های ایمپلنت گفت: دو سوم هزینه‌های ایمپلنت مربوط به مواد مورد استفاده ایمپلنت است در حال حاضر مواد ایمپلنت به تولید انبوه در ایران نرسیده است و تنها یک نوع از آن به صورت آزمایشی در حال تولید است. البته مواد زیست محیطی خوبی که مربوط به ایمپلنت است در ایران تولید می‌شود.

وی با اشاره به علل تحلیل رفتن فک افزود: فک افرادی که به مدت طولانی از دندان مصنوعی استفاده می‌کنند یا دندانهای آنها روکش نامناسبی دارد به مرور تحلیل می‌روند. استخوان فک جزو معدود استخوانهایی است که در صورت تحلیل رفتن بازسازی نمی شود. متاسفانه استفاده از دندان دستی نامناسب در ایران زیاد است و همین امر موجب تحلیل رفتن فک‌ها می‌شود.

حراجی در پایان درباره علل نامگذاری کنگره ایمپلنت به نام خلیج فارس اظهار کرد: متاسفانه کشورهای همسایه کنگره‌های متعددی را با نام خلیج عربی برگزار می‌کنند بنابراین ما تلاش کردیم کنگره بین المللی را در حد خلیج فارس برگزار کنیم.