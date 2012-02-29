بررسی لایحه امنیت زنان در مجلس نهم/ تفکیک جنسیتی موجب محدودیت زنان نشود

به گزارش خبرنگار مهر، زهره الهیان و لاله افتخاری نمایندگان مردم تهران در مجلس هشتم شورای اسلامی با حضور در خبرگزاری مهر در نشستی در رابطه با اقدامات فراکسیون زنان در مجلس هشتم و برنامه های این فراکسیون برای مجلس نهم و همچنین اقداماتشان در کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون فرهنگی و فراکسیون های مختلف مجلس صحبت کردند.

زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این نشست در خصوص عملکردش در مجلس هشتم گفت: بنده اساس انگیزه ام برای حضور در مجلس خدمت به جامعه زنان بود. ما 40 مصوبه در حوزه زنان در مجلس به تصوب رساندیم بحث ارث و دیه در مجلس هشتم با تلاش نمایندگان زن مجلس به تصویب رسید.

طرح تشکیل کمیسیون زنان و خانواده در مجلس نهم در دستور کار است

وی ادامه داد: مصوبه حق اولاد برای زنان سرپرست خانوار از موضوعات مهمی است که در مجلس هشتم به تصویب رسید، لایحه زنان و خانواده هم در نوبت تصویب است و تلاش داریم که در مجلس آینده کمیسیون زنان و خانواده به تصویب برسد تا در مجلس نهم در قالب این کمیسیون بتوانیم با شتاب بیشتر مصوبات حوزه زنان را دنبال کنیم.

طرح افزایش مرخصی زایمان زنان به یک سال در مجلس نهم پیگیری می شود

این عضو فهرست انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان افزود: طرح دیگری را در رابطه با مرخصی خانواده داریم که مرخصی بعد از تولد نوزاد برای مادران به یک سال افزایش یافته و برای پدران 2 هفته مرخصی با حقوق در نظر گرفته شود. این مصوبه سیاست تشویقی برای افزایش نرخ رشد جمعیت است زیرا نرخ رشد جمعیت در ایران در روند نزولی قرار دارد.

لایحه حمایت از خانواده آیین دادرسی دادگاه های خانواده را اصلاح می کند

وی تاکید کرد: لایحه حمایت از خانواده از موضوعات مهمی است که در این مجلس با فراز و نشیب های فراوانی رو به رو شد. این لایحه آئین دادرسی دادگاه های خانواده را بررسی می کند که به نفع خانواده هاست دولت 2 ماده در زمینه ازدواج مجدد و ازدواج موقت اضافه کرد که باعث ایجاد حاشیه هایی در مجلس شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه گفت: علاوه بر حوزه زنان به خاطر اینکه احساس می کنم در حوزه بین الملل زنان باید نفوذ پیدا کنند، حضور زنان در عرصه های بین المللی تصویر غرب درباره زنان مسلمان را اصلاح می کند. در زمینه حقوق بشر چهره واقعی آمریکا و غرب را در مجامع بین المللی با مکاتبه هایمان به نمایش گذاشتیم، ما نگاه اسلام را به حقوق بشر در عرصه جهانی در مذاکرات و گفتگوهایمان روشن کردیم.

وی گفت: در حوزه ان جی او ها یکی از اقدامات من تشکیل فراکسیون ان جی او ها و تشکل های مردم نهاد بود که با دعوت از این تشکل ها و مسئولان خیلی از دستگاه ها با این ظرفیت ها آشنا شدند الان خیلی از دستگاهها به این سو می روند که پروژه های خود را به این ان جی او ها بدهند. تلاش کردیم ان جی او های تخصصی را به کمیسیون های تخصصی وصل کنیم.

رئیس شرکت ملی نفتکش ایران با پیگیری نمایندگان عزل شد

الهیان افزود: همچنین در حوزه مبارزه با فساد پرونده شرکت ملی نفتکش ایرانی را بررسی کردیم جریان فتنه در آن حوزه راه پیدا کرده بود و با سوءمدیریت ، سوءاستفاده های مالی و باندبازی تخلفات گسترده ای کرده بودند ما با برگزاری 30 جلسه تخصصی با کمیسیون اصل نود و با همکاری سازمان بازرسی کل کشور مدیر عامل این شرکت را عزل کردیم.

شکایت نمایندگان از ریاست دانشگاه آزاد به خاطر طرح وقف دانشگاه آزاد هنوز در جریان است

وی ادامه داد: دانشگاه آزاد از موضوعات مهمی بود که ما در مجلس پیگیری کردیم، ما یکشنبه سیاه مجلس را فراموش نکردیم در آن جریان دانشگاه آزاد تلاش کرد مجلس را به نوعی دور برند، ما هم در رابطه با دانشگاه آزاد طرح سئوال از وزیر علوم و هم طرح شکایت از ریاست دانشگاه آزاد و رئیس کمیسیون آموزش داشتیم که شکایت هنوز در حال پیگیری است.

نماینده تهران در مجلس گفت: امروز دانشگاه آزاد به سمت مردمی شدن پیش می رود در دانشگاه آزاد شهریه های کلان از دانشجویان اخذ می شود و در مقابل استاد و دانشجو حقوق پائین دریافت می کنند و ما به التفاوت آن معلوم نیست به کجا می رود.

وی ادامه داد: در فتنه 88 از سوی دانشگاه آزاد هزینه های کلان شد. اصل این پیگیری در مجلس هفتم توسط آقای زاکانی در کمیسیون آموزش و تحقیقات صورت گرفته که رئیس وقت کمیسیون اجازه قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس را نداد.

این نماینده مجلس گفت: در مجلس تلاش کردیم طرح هایی را برای ارتفاء سلامت زنان به تصویب برسانیم امیدواریم سند سلامت زنان که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است را بتوانیم در این مجلس تبدیل به طرح جامع کنیم و به تصویب برسانیم تا دانشگاهها وظایف خود در حوزه زنان را بدانند.

لایحه امنیت زنان در مجلس نهم بررسی می شود

وی در خصوص دغدغه هایش برای مجلس نهم گفت: در مجلس نهم طرح های مهمی را در حوزه زنان داریم که مهمترین آن لایحه امنیت زنان است که با کمک مرکز امور زنان ریاست جمهوری و مرکز پژوهش ها در حال تدوین است این لایحه در مجلس آینده ارئه می شود که در دو حوزه خشونت های اجتماعی علیه زنان و خشوت های خانگی است.

حمایت از زنان آسیب دیده هم در این طرح منظور شده است. موضوعات اقتصادی مانند گرانی و تورم باید در مجلس آینده پیگیری شود در رابطه با اشتغال و بیکاری حرکت هایی در مجلس انجام شده است.

تفکیک جنسیتی دانشگاه ها نباید موجب محدودیت خانم ها شود

الهیان در خصوص تفکیک جنسیتی دانشگاهها گفت: ما اعتقاد داریم هرگونه تفکیک جنسیتی که باعث محدودیت خانم ها شود پذیرفتنی نیست مگر اینکه ظرفیتی برای خانم ها اضافه کند در حوزه آموزش پزشکی باید به سمتی برویم که بیمارستانهایی را به زنان اختصاص دهیم.

وی گفت: در دانشگاهها هم خانواده هایی که اصرار دارند دخترانشان در دانشگاههای تک جنسیتی تحصیل کنند این امکان برایشان فراهم شود اما نباید به هیچ وجه مانع حضور خانم ها در رشته های خاص یا دانشگاههای خاص مطرح کشور شود.

در بخش دیگر این میزگرد لاله افتخاری در خصوص مهمترین برنامه هایش در مجلس نهم گفت: قوانینی در مجلس هشتم به تصویب رسید مانند قانون تسهیل ازدواج جوانان و حقوق زنان در پیگیری این قوانین بهترین ناظر قانون گذار است چون اشراف کامل به موضوع دارد و دیگر لزومی برای توجیهش وجود ندارد.

وی در رابطه با اقداماتشان در مجلس هشتم افزود: فراکسیون زنان در مجلس هشتم تلاش های زیادی برای تحقق ماده 230 برنامه پنجم انجام دادیم علاوه بر این درعرصه بین المللی تلاش کردیم انعکاس دهنده نگاه اسلام به زنان و تجربه موفق جمهوری اسلامی بر این اساس باشیم در همین رابطه مصوبه خوبی در مجلس هفتم در رابطه با حقوق و مسئولیت های زنان با نگاه اسلام به تصویب رسید که این قانون به زبان های خارجی ترجمه شده است.

تهیه طرح اصلاح استانداردها لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری بود

افتخاری ادامه داد: در بحث دانشجویان باید خیلی تلاش کرد ساختارها در حال نوسازی است اما برای پیشرفت به زمان و بودجه بیشتری نیاز داریم. بنده ریاست فراکسیون حمایت از نخبگان را دارم در این فراکسیون در بحث اصلاح استاندارد طرح خوبی آماده شده که لبیک به فرمایش رهبری در استفاده از محصولات داخلی توسط مردم است. لایحه حمایت از تاسیس شرکت های دانش بنیان نیز که امسال هزار میلیارد برای آن بودجه گذاشتیم باعث امیدواری نخبگان شده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی صریح کرد: در حوزه فعالیت های فرآنی رهبری اشاره فرمودند که ما پیش بینی تربیت 1 میلیون حافظ قرآن را می کردیم اما مقدماتی را فراهم کردند که 10 میلیون حافظ را در تربیت شد. مسئولان اجرایی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس گفتند آقا در این رابطه به شما اشاره داشتند من در مجلس مصوبه ای در برنامه پنجم گرفتم و هم بودجه را به تصویب رساندم و هم در ساماندهی فعالیت ها تلاش کردم و امروز به جایی رسیدیم که مصوبات آن شورا برای همه دستگاهها لازم الاجرا است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: ماده 230 برنامه پنجم حاصل تلاش و رایزنی ما بود بنده سه روز قبل از بررسی این ماده پرواز حج داشتم اما به خاطر احساس مسئولیتم از رفتن به سفر حج منصرف شدم.

رئیس فراکسیون حمایت از نخبگان تاکید کرد: بنده مسئول کمیته پیگیری امور دانشجویان خارج از کشور هستم ما بیش از 300 هزار دانشجو خارج از کشور داریم که افزایش قیمت ارز برای آنها مشکلاتی را بوجود آورده است. بنده نماینده تام الاختیار 4 وزیر علوم، بهداشت، اطلاعات و امورخارجه هستم. با استفاده از این مسئولیت ها تلاش کردم پیگیر مسائل دانشجویان و حوزه های علمیه باشم بویژه مسائل حوزه های خواهران.

وی با بیان اینکه بودجه عفاف و حجاب در لایحه بودجه نیامده بود که با پیگیری های فراکسیون زنان این بودجه به تصویب رسید اظهار داشت: بعضی مناطق تهران از دورافتاده ترین مناطق ایران محروم تر هستند. در این دو دولت و دو مجلس خدمات خوبی صورت گرفته است.

افتخاری تصریح کرد: همواره گوش ما تنظیم با فرمایشات رهبری بوده چه فرمایشات علنی رهبری چه فرمایشاتی که اطلاع رسانی شده، بنده شاید گاهی اوقات آسیب هایی دیدم و ناملایماتی را تحمل کردم چون همه با ولایت همراه نیستند. ولی افتخارم این بود که همیشه در خدمت رهبری باشیم.

وی گفت : بنده به عنوان دبیر فراکسیون ایثارگران زمانی که لایحه ایثارگران ارائه شد این لایحه را کمیسیون بندی کردم و در لایحه برنامه پنجم و بودجه بندی سالانه این لایحه را لحاظ کردم.

نماینده تهران در مجلس گفت: علاوه بر این در بحث آب، فاضلاب، شهری تهران تلاش کردم و در مناطق محروم استان تهران هم دفتر دارم.

افتخاری در خصوص دغدغه هایش در مجلس نهم اظهار داشت: اجرای مصوباتی که با تلاش ما در مجلس به تصویب رسیده مهمترین دغدغه ماست. این دغدغه ها در زمینه های حوزه انتخابیه، آب تهران که برای آن از دولت هم بودجه گرفتیم و قرارگاه خاتم هم مسئولیت این پروژه را برعهده گرفت، است. در زمینه مسائل زنان، دانشجویان و قرآن و عترت هم مصوبات خوبی داشتیم که در مجلس نهم اجرای آنها را پیگیری خواهیم کرد.