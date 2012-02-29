تخریب کنندگان قابل اعتماد نیستند

آیت الله علی اکبر مسعودی خمینی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: از زمان آغاز مبارزات ضد شاهنشاهی که در سال ۱۳۴۱ آغاز شد ملت ایران هیچگاه به دنبال پول و شعار و زندگی دنیوی نبودند.



وی ادامه داد: مردم ایران چه در زمان مبارزات ضد شاهنشاهی و چه در زمان پس از پیروزی انقلاب همواره به دنبال اسلام و عملی کردن دستورات اسلامی هستند.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تاکید بر اینکه خط مشی مجلس هم باید همین گونه باشد عنوان کرد: چنانچه خط مشی مجلس و یا کاندیدا‌ها انتخابات از خط عمل به دستورات اسلام و قرآن خارج شود قطعا مورد غضب خداوند قرار خواهند گرفت و از اسلام نیز خارج شده‌اند.



وی ادامه داد: دغدغه بزرگان و علما و مراجع نیز پیاده کردن دستورات اسلام است.



مسعودی خمینی ضمن تاکید بر پرهیز از تخریب چهره کاندیدا‌ها عنوان داشت: تخریب، دورغ، دعده‌های غیر قابل عمل و مواردی از این قبیل خلاف شرع است.



مردم با چشمان باز کاندیدای اصلح را انتخاب کنند



وی با تاکید براینکه مردم باید با چشمان باز کاندیدا‌ها اصلح را انتخاب کنند ابراز کرد: مردم خود به خوبی می‌دانند که افرادی که به تخریب چهره دیگران اقدام می‌کنند قابل اعتماد نیستند.