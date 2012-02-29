نمایشگاه های بهاره امسال آبادان و خرمشهر متمرکز می شود

بهروز حسینی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال نمایشگاه نوروزی عرضه کالا با همکاری اداره صنعت و معدن شهرهای آبادان و خرمشهر در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی منطقه آزاد اروند با بیش از 100 غرفه مختلف به صورت متمرکز برگزار می شود.

حسینی فر با اشاره به تمرکز نمایشگاه فروش بهاره شهرهای آبادان و خرمشهر در نمایشگاه بین المللی اروند افزود: یکی از مزایای این تمرکز، تجمیع کالاهای مورد نیاز مردم در یک مکان است که باعث افزایش قدرت انتخاب مردم برای خرید و سهولت در رفت و آمد می شود.



وی تصریح کرد: با توجه به روزهای پایانی سال نمایشگاه فروش بهاره اروند در تاریخ 13 اسفند افتتاح و تا 23 اسفند ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.



در نمایشگاه فروش بهاره اروند محصولاتی از قبیل کیف، کفش، ‌مواد غذایی و پروتئینی، خشکبار و ... برای خرید شهروندان آبادانی و خرمشهری ارائه شده است.