به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز امروز در گزارشی نوشت: مقامات آمریکایی معتقدند ایران در صورت حمله احتمالی به تاسیسات هسته ای اش موشکهایی را به سوی اسرائیل پرتاب کرده و از طرفی عملیات خرابکارانه به اهداف غیر نظامی و نظامی آمریکا در خارج آسیب وارد کند.

بر این اساس، مقامات آمریکایی که دست به بررسی واکنش احتمالی ایران زده اند تاکید دارند که حمله موشکی ایران به اسرائیل حتمی است. اما آنان معتقدند ایران در زمینه اقدام نظامی علیه آمریکا کنترل شده عمل می کند.

"جیمز کارتوایت" ژنرال بازنشسته که پیش از این معاون رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در این باره می گوید که ایرانیان به راحتی می تواند آرامش منطقه را به خطر بیاندازد. اهداف حمله ایران نیز شامل تاسیسات زیربنایی نفتی در خلیج فارس و نظامیان آمریکایی در افغانستان می شود که ایران آنان را به کمک رسانی به مسلح کردن شورشیان متهم می کند.

این کهنه سربازآمریکایی در ادامه افزود: توازنی که ایران در صدد ایجاد آن است در آسیب زدن هرچه بیشتر به مصالح آمریکا اما کمتر از حدی که واشنگتن را وادار به عملیات جنگی کند، خلاصه می شود.