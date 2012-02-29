گوشت به اندازه کافی در کرمانشاه ذخیره شد

به گزارش خبرنگارمهر، ناصر سارکی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار کرمانشاه گفت: با توجه به نزدیکی عید وظیفه دستگاههای نظارتی و اقتصادی برای نظارت به بازار بسیار سنگین تر و مهم تر می شود.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه افزود: دستگاههای نظارتی باید این روزها بر بازار و قیمت ها نظارت کامل داشته باشند تا خدایی ناکرده شاهد اجحاف و یا گرانفروشی در سطح بازارهای کرمانشاه نباشیم.

سارکی گفت: دستگاه های نظارتی وظیفه دارند با متخلفان اقتصادی در سطح بازار کرمانشاه به شدت و برابر ضوابط برخورد کنند.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه تاکید کرد: بازرسان اقتصادی باید از ساعات اولیه صبح، یعنی ساعت 8 صبح تا 20 شب بصورت منظم بر بازار کرمانشاه نظارت کامل داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا گرانفروشی در بازار به شدت با عاملان این امر برخورد قانونی کنند.

وی افزود: برای تامین نیاز بازار به گوشت، تمهیدات لازم اندیشیده شده است و ذخیره سازی گوشت در استان کرمانشاه به اندازه کافی انجام شده است.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه در پایان گفت: دستگاههای ذیربط باید بر مراحل توزیع گوشت در سطح بازار نظارت داشته باشند.

