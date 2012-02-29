مردم با تبعیت از رهبری حماسه ای دیگر خلق می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جلال زاده در مراسم یادواره شهدای دره چایی و شهید بابا ساعی مقام معظم رهبری را نقطه اتکای این ملت در انتخابات دانست و افزود: سخنان رهبری فصل الخطاب انتخابات بوده و مردم با تبعیت از وی حماسه ای دیگر در روز 12 اسفند خلق می کنند.

وی افتخار مردم آذربایجان غربی و ارومیه را حمایت همیشگی از نظام و اسلام با وجود هجمه های دشمن در عرصه های مختلف دانست و اظهار داشت: 12 اسفند بار دیگر امتحانی بزرگ در پیش بوده و مردم با اتمام کار ناتمام خود، ستون فقرات دشمن را می شکنند.

استاندار آذربایجان غربی ضمن تاکید بر لزوم مشارکت گسترده در انتخابات، با بیان اینکه امروز فقط یک رای دان کافی نبوده و باید شکوه صفهای رای گیری لرزه بر اندام نحیف دشمن بیاندازد، ادامه داد: تبلیغ برای انقلاب و نظام و بالا بردن مشارکت، وظیفه همگانی بوده و اکنون باید با تمام توان دعوت به حضور در انتخابات شود.

جلال زاده در ادامه با تاکید بر لزوم الگوبرداری از زندگی شهیدان، گفت: منش، رفتار و خصوصیات والای شهدا نشان دهنده روح والا و زوایای شخصیتی آنها بوده و شهدا برای دفاع از میهن اسلامی و صیانت از ارزشهای اسلامی مبارزه کرده تا سایه شوم حاکمیت پادشاهان از جامعه ایران دفع شود.

در ادامه این مراسم که با حضور پرشور مردم خداجو قدرشناس شهرستان ارومیه و خانواده شهدا برگزار شد، مداحاهان اهل بیت عصمت و طهارت اقدام به اجرای برنامه های متنوع و مداحی در رسای اهل بیت و شهدا کردند.