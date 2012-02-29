حسین نادری منش در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه تقاضاهای مربوط به انتقال رشته در دانشگاه بررسی می شود، افزود: در این زمینه در صورتی که دانشگاهی با مشکلاتی مواجه شوند به ما اطلاع می دهند و ما هم ملاحظات لازم و یا تسهیلات لازم را فراهم می کنیم.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در خصوص تقاضای برخی دانشجویان برای انتقال به رشته های مرتبط به علوم هسته ای، اظهار داشت: بررسی و اقدام در زمینه انتقال رشته در اختیار دانشگاه ها است.



وی در عین حال با تاکید بر اینکه رشته علوم هسته ای منحصر به رشته های علوم فیزیک هسته ای و شیمی هسته ای نمی شود، ادامه داد: این حوزه از علم چند رشته ای است و نیاز به متخصصانی از رشته هایی چون برق، مکانیک، فیزیک و ریاضی است و توصیه مجموعه های درگیر در این حوزه علمی این است که دانشجویان در رشته های مرتبط با خود ادامه تحصیل دهند ولی می توانند موضوعات تحقیقات خود را در زمینه علوم هسته ای تعریف کنند.



نادری منش با بیان اینکه این حرکت دانشجویان به صورت نمادی صورت گرفته است، یادآور شد: این حرکت بیان کننده این امر است که دشمنان نمی توانند ما را از هویت خودمان دور کنند.



وی همچنین از اقدام این وزارتخانه در ایجاد رشته های جدید در حوزه های فناوری خبر داد و خاطر نشان کرد: ایجاد رشته های جدید بر اساس نیازها است که در این زمینه ابتدا سرفصل ها توسط دانشگاه ها و یا کمیته های تخصصی در وزارت علوم انجام می شود و با ارائه مجوزها و زیر ساختهای لازم اقدام به ایجاد رشته هایی در حوزه های مختلف می شود.



معاون آموزشی وزارت علوم ادامه داد: این امر در حال حاضر در دستور کار قرار دارد و در حال افزایش رشته های دانشگاهی هستیم.