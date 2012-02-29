120 میلیون سفر در ایام نوروز انجام خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی خط آهن شیراز- بوشهر- عسلویه گفت: در حال حاضر 920 میلیون سفر در طول سال انجام می شود که 345 میلیون آن با استفاده از وسایل نقلیه عمومی صورت می‌گیرد و انتظار ما این است در ایام نوروز 45 میلیون سفر نیز با استفاده از وسایل نقلیه عمومی انجام شود.

وی با بیان اینکه هیچکدام از مردم ایران در جاده‌های کشور با مشکل مواجه نخواهند شد، تصریح کرد‌: سال 84 حدود 26 هزار نفر به صورت سالانه در جاده‌های کشور جان خود را از دست می دادند که با شروع دولت نهم و دهم و طبق قانون برنامه پنجم کاهش 10 درصدی کشته‌های جاده‌ای را در دستور کار قرار دادیم که در حال حاضر این میزان به 15 درصد کاهش تلفات جاده‌ای رسیده است.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد:‌ سالانه 20 تا 30 نفر از همکاران راهداری جان خود را در طول جاده‌ها به خطر انداخته و تعدادی نیز فوت می‌کنند تا ملت ایران با آرامش خاطر در جاده‌ها سفر کنند.

فارس الگوی مشارکت بخش خصوصی در کشور است

نیکزاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اولین پروژه خط آهن خصوصی کشور در شیراز اجرایی می‌شود، گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر یک هزار میلیارد تومان با مشارکت بخش خصوصی راه اندازی شد که با عنوان الگو در کشور باید مطرح شود.

وی تاکید کرد: همکاری با بخش خصوصی و اجرای پروژه توسط بخش خصوصی از اولویت‌های مهم وزارت راه و شهرسازی است که خوشبختانه استان فارس در این مسیر پیشگام بود.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود یادآور شد:‌ در حال حاضر بالغ بر 9 هزار کیلومتر خط آهن در کشور در حال اجرا است که از این میزان یک هزار و 922 کیلومتر در استان فارس موجود است.